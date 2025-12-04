Netflix defiende la compra de Warner Bros. Discovery ofreciendo un paquete conjunto con HBO MAX más barato

Netflix ha salido al paso de las dudas regulatorias en torno a una posible adquisición de Warner Bros. Discovery defendiendo que la operación tendría un impacto directo y positivo en el bolsillo de los consumidores, gracias a la creación de una suscripción conjunta junto a HBO MAX a un precio inferior al actual. Según fuentes citadas por Reuters, la plataforma ha trasladado a la compañía que la integración de sus negocios de estudio y streaming permitiría reducir costes, optimizar recursos y reforzar su competitividad frente a otros gigantes del sector. Con este planteamiento, Netflix intenta desactivar los recelos sobre una excesiva concentración de poder en el mercado del vídeo bajo demanda, en un contexto donde, por el momento, ninguna de las dos plataformas se comercializa en formato de paquete combinado. Al mismo tiempo, la compañía afronta presiones políticas en Estados Unidos, mientras observa cómo YouTube, propiedad de Alphabet, mantiene su liderazgo en consumo de vídeo digital. Aunque las partes no han confirmado oficialmente las conversaciones, la industria interpreta este posible movimiento como un punto de inflexión en la actual guerra del streaming.

Netflix pide un megacrédito bancario para pagar en efectivo la compra de Warner Bros. Discovery

Netflix ha dado un paso decisivo para hacerse con Warner Bros. Discovery al presentar una oferta vinculante en la actual ronda de pujas por el gigante del entretenimiento, lo que le permitiría tomar ventaja frente a competidores como Paramount y Comcast, según ha avanzado Bloomberg. La propuesta del grupo de streaming estaría basada mayoritariamente en efectivo y podría resolverse en apenas unos días, mientras sus rivales trabajan contrarreloj con sus entidades financieras para mejorar sus ofertas, ya sea por la totalidad del grupo o por algunas de sus divisiones. Para afrontar esta operación, Netflix estaría negociando un préstamo puente de decenas de miles de millones de dólares. El interés se centra especialmente en activos estratégicos como los estudios de Warner y HBO, al igual que ocurre con Comcast, mientras que Paramount no descarta intentar una compra completa. En paralelo, Warner Bros ya ha comunicado su intención de estudiar la venta de algunos negocios de forma separada de Discovery Global, un movimiento alineado con su plan de escisión en dos compañías antes de abril de 2026. En octubre, además, la empresa rechazó varias ofertas de Skydance y actualmente cotiza en Wall Street con una capitalización cercana a los 59.510 millones de dólares.