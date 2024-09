¿Tenemos villano del "Spiderman" de Nicolas Cage?

Brendan Gleeson ha sido confirmado, según la revista Variety, como nuevo intérprete dentro de la serie sobre el personaje de "Spiderman Noir" que esta preparando Amazon Prime Video con Nicolas Cage como protagonista. Como ya hiciera el actor en las cintas animadas de Sony protagonizadas por Miles Morales, Cage se pondrá la gabardina esta vez en acción real y contará con un experimentado actor que ha trabajado en grandes franquicias como Harry Potter, además de interpretar al presidente número 45 de los Estados Unidos de América, Donald Trump.

¿Será el villano?

En julio, Variety informó en exclusiva, que Gleeson formaría parte del programa, pero ahora su papel ha sido totalmente confirmado. Los detalles exactos del personaje de Gleeson se mantienen en secreto, pero se cree que interpretará al villano principal. El actor coprotagonizará junto a Nicolas Cage la serie "Spider-Noir", que se emitirá primero en MGM+ y posteriormente en Amazon Prime Video. El reparto incluye también a Lamorne Morris, Abraham Popoola y Li Jun Li. La trama se sitúa en la Nueva York de los años 30 y sigue a un investigador privado envejecido, interpretado por Cage, quien además es el único superhéroe de la ciudad, lidiando con su oscuro pasado.

Una carrera exitosa

Este proyecto marca uno de los primeros de Gleeson tras su nominación al Oscar y Globo de Oro por "The Banshees of Inisherin". Gleeson cuenta con una larga carrera en el cine y la televisión, destacando su participación en el drama criminal "Mr. Mercedes", basado en las novelas de Stephen King, y en la miniserie "The Comey Rule", donde interpretó a Donald Trump. Además, ganó un Emmy en 2009 por su interpretación de Winston Churchill en "Into the Storm". En la gran pantalla, ha participado en películas como "Braveheart", "Gangs of New York", "In Bruges" y varias entregas de la saga "Harry Potter".

"Spider-Noir" está escrita por Oren Uziel y Steve Lightfoot, quienes también actúan como co-showrunners y productores ejecutivos. El proyecto cuenta con el equipo creativo detrás de "Into the Spider-Verse", incluyendo a Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal. Harry Bradbeer dirigirá los primeros dos episodios y también será productor ejecutivo. La serie es producida por Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, y forma parte de un acuerdo entre Sony y Amazon para desarrollar proyectos basados en personajes de Marvel relacionados con Spider-Man, como "Silk: Spider Society", aunque este último fue cancelado en mayo de 2023.