Más barata esta tablet multiusos que es ideal para familias: se actualizará a Android 16 y sale por poco más de 100 euros

En el caso de que todavía no tengas una tablet en tus manos y estés preguntándote si realmente merece la pena, la respuesta es un rotundo sí. Yo mismo era de esas personas que pensaba que no necesitaba uno de estos dispositivos, pero, desde que tengo una, no paro de usarla a diario. Sobre todo cuando llega el final del día y busco algo de entretenimiento. Por lo que, si quieres hacerte con una para que todas las personas del hogar puedan usarla sin necesidad de gastar demasiado, mucho ojo con la rebaja que tiene estaLenovo Tab.

Esta tablet de Lenovo tiene un precio de venta recomendado de unos 159 euros que ya de por sí la hace muy accesible, pero si a esto le sumamos que ahora tiene un descuento de 40 euros que la deja por unos 119 euros en Amazon, pues mucho mejor. Igualmente, también la puedes encontrar disponible con la misma rebaja tanto en MediaMarkt como en PcComponentes, por lo que tienes la opción de escoger la opción que más te convenga.

Compra la Lenovo Tab (2025) a precio mínimo histórico

La Lenovo Tab es una tablet que destaca por ofrecer una gran relación calidad-precio Lenovo

La Lenovo Tab es una tablet a la que no le falta de nada para que podamos disfrutar de una buena experiencia multiuso, tanto nosotros como el resto de miembros del hogar. Cuenta con un diseño compacto y elegante que sorprende a pesar de su precio, pues apuesta por utilizar una carcasa metálica que la hace sentir muy sólida al tenerla en las manos. Sin dejar de lado que tiene un ligero peso de 425 gramos.

Este tipo de dispositivos suelen usarse principalmente para entretenimiento, y aquí juega un papel fundamental su pantalla IPS LCD de 10,1 pulgadas, la cual nos brinda una resolución WUXGA (1.920 x 1.200 píxeles), una tasa de refresco de 60 Hz y un brillo que ronda por los 400 nits. No es que destaque en exceso, pero cumple en interiores al mostrarnos imágenes nítidas.

Y tampoco podemos olvidarnos de que hace uso de varias tecnologías con certificación TÜV pensadas para reducir la fatiga visual, además de que integra dos altavoces con soporte para Dolby Atmos, lo que nos garantiza un sonido envolvente que es ideal para disfrutar más de series, películas o música.

En su interior lleva instalado un procesador MediaTek Helio G85 que ofrece un rendimiento solvente para llevar a cabo tareas básicas como navegar por internet, usar redes sociales o las principales plataformas de treaming. Y no funciona solo, le acompañan una memoria RAM de 4 GB y un almacenamiento de 64 GB que se puede ampliar con una tarjeta microSD. Todo funcionando de base con Android 14 y con la promesa de recibir actualizaciones hasta Android 16.

También es una gran opción incluso para llevar de viaje (ya sea para ver contenido, jugar o leer), pues gracias a su batería de 5.100 mAh llega a brindarnos hasta 13 horas de reproducción de vídeo. Sin pasar por alto que también incluye una cámara trasera de 8 MP y una frontal de 5 MP que siempre es útil para hacer videollamadas o escanear documentos, por ejemplo. Además, no hace falta que compres ninguna carcasa, ya viene acompañada de una funda con soporte.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.