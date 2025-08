El nuevo obrero perfecto es un robot humanoide chino: así es SUYUAN, la bestia de 275 TOPS que ya trabaja en almacenes

Por mucho que le duela a Estados Unidos, China está de manera indiscutible a la vanguardia en cuanto a tecnología se refiere. En especial si hablamos de robótica, puesto que los proyectos van viendo la luz a un ritmo que habla de una proyección que parece acelerar con el paso de las semanas y a la que cuesta imaginar algún límite.

Hace apenas un mes vimos a los primeros robots humanoides de Xpeng pasear por centros comerciales del país asiático y pocas fechas después vio la luz el primer ejemplar que se podía adquirir por menos de 6.000 dólares, desarrollado por la compañía Unitree. Tras ellos irrumpe SUYUAN, un asistente de fábrica inteligente y capaz de procesar operaciones precisas y movimientos fluidos gracias a un cerebro que le permite ejecutar 275 tera operaciones por segundo (TOPS) o lo que es lo mismo, 275 billones de operaciones por segundo.

Operario logístico artificial

La evolución no para ahí y la empresa manufacturera china Shanghái Electric ha mostrado al mundo a SUYUAN en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial celebrada el pasado 26 de julio en Shanghái, tal como recoge el medio especializado Interesting Engineering. Se trata del primer operario logístico robótico y está dotado con una libertad de movimiento de 38 grados y los ya referidos 275 TOPS de potencia de procesamiento, lo que le confiere unas capacidades cuyo desempeño ya se han podido comprobar.

La tecnología de que ha sido dotado SUYUAN le permiten tanto una fluidez de movimientos como una capacidad de procesamiento en tiempo real que le capacitan para adaptarse a diferentes tareas en entornos dinámicos, incluso a la hora de ejecutar aquellas cuyo nivel de complejidad puede estar más allá de mover algo de un sitio a otro o accionar un mecanismo.

Para la cuestión de la movilidad se sirve de un sistema de visión binocular combinada con sensores LiDAR que le permiten medir distancias y crear mapas 3D gracias al empleo de luz láser, mientras que la parte de ejecución corre a cargo de su procesador de inteligencia artificial de 275 TOPS que le dan la capacidad de analizar de forma rápida datos, así como le facilitan la comprensión de tareas que se le trasladan en lenguaje natural.

SUYUAN traslada una caja de un punto a otro del espacio que simula un almacén Shanghái Electric

A ello, SUYUAN le suma la posibilidad de manipular objetos, cuestión que quedó patente en la demostración realizada en la que reconoció, seleccionó y distribuyó de forma satisfactoria cajas de diferentes tamaños, demostrando su preparación para entrar en el mundo de la logística.

Esa labor no le habría sido posible de no contar con una articulación de 38 grados de libertad (GDL) que le otorga un amplio rango de movimiento y una manipulación precisa. Eso sí, la fuerza está todavía en el debe de SUYUAN, puesto que su brazo robótico no puede levantar objetos que pesen más de 2 kilogramos ni transportar cargas por encima de los 10 kilos.

En cuanto a su aspecto, Shanghái Electric ha configurado a SUYUAN buscando obtener un robot humanoide con las dimensiones de un humano, y vaya si lo ha conseguido. Con una estatura de 167 centímetros y un peso de 50 kilos, el robot humanoide puede alcanzar una velocidad de desplazamiento de 5 kilómetros por hora, adaptada a la velocidad habitual a la que se suelen mover los operarios en los almacenes logísticos en los que aspira a expandirse el nuevo modelo robótico de Shanghái Electric.