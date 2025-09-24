El nuevo plan barato con IA de Google ya está disponible en 41 países del mundo, pero España no está entre ellos
El nuevo plan 'Google AI Plus' se expande por Asia, África y América, pero sigue sin llegar a Europa
Hace un par de semanas Google lanzó en Indonesia una nueva suscripción barata con Inteligencia Artificial (IA) llamada 'Google AI Plus' y ahora el gigante americano ha confirmado que este nuevo plan de Google One con IA también está disponible en 41 países más de todo el mundo, pero, por desgracia, ninguno de ellos pertenece al continente europeo.
'Google AI Plus' se expande por todo el mundo, pero sigue sin llegar a España
Recientemente, Rohan Shah, director de ingeniería de Google One, ha publicado un post en el blog oficial de la gran G mediante el que confirma la llegada de 'Google AI Plus' a 40 países más de todo el mundo, además de Indonesia.
Así, los 40 países en los cuales ya está disponible esta nueva suscripción asequible con IA son los siguientes:
Angola
Bangladesh
Benin
Bolivia
Burkina Faso
Camboya
Camerún
Costa de Marfil
Egipto
El Salvador
Ghana
Haití
Honduras
Kenia
Kirguistán
Laos
Malí
México
Moldavia
Marruecos
Mozambique
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Como puedes comprobar, todos los países en los cuales se puede contratar el nuevo plan 'Google AI Plus', cuyo precio varía de una región a otra, pertenecen a los continentes de Asia, África y América y, de momento, todavía no está disponible en ningún país europeo. Esto se puede deber a las restricciones impuestas por la Unión Europea en materia de Inteligencia Artificial y al nuevo Reglamento sobre Mercados Digitales o DMA.
Sea como fuere, mientras esperamos que llegue a España, debes saber que esta nueva suscripción barata de Google con IA incluye 200 GB de almacenamiento para Gmail, Google Drive y Photos que se pueden compartir con otros 5 miembros de tu grupo familiar, limites más altos para Gemini 2.5 Pro, Deep Research, Nano Banana y NotebookLM, Gemini integrado con Gmail, Docs, Vids y otras aplicaciones de Workspace y un acceso limitado a Veo 3 Fast, el creador de vídeos con IA de la compañía de Mountain View.
Por lo tanto, si quieres contratar un plan de suscripción con IA en España, actualmente Google te ofrece dos opciones: 'Google AI Pro' que incluye acceso completo a Gemini y las otras herramientas de IA y 2 TB de almacenamiento por 21,99 euros al mes con el primer mes gratuito y 'Google AI Ultra' que te da acceso a toda la IA de la gran G con límites más altos e incluye 30 TB de almacenamiento en la nube por 133,99 euros al mes durante los 3 primeros meses y después 274,99 euros al mes.
