El nuevo plan barato con IA de Google ya está disponible en 41 países del mundo, pero España no está entre ellos

Hace un par de semanas Google lanzó en Indonesia una nueva suscripción barata con Inteligencia Artificial (IA) llamada 'Google AI Plus' y ahora el gigante americano ha confirmado que este nuevo plan de Google One con IA también está disponible en 41 países más de todo el mundo, pero, por desgracia, ninguno de ellos pertenece al continente europeo.

'Google AI Plus' se expande por todo el mundo, pero sigue sin llegar a España

Recientemente, Rohan Shah, director de ingeniería de Google One, ha publicado un post en el blog oficial de la gran G mediante el que confirma la llegada de 'Google AI Plus' a 40 países más de todo el mundo, además de Indonesia.

Así, los 40 países en los cuales ya está disponible esta nueva suscripción asequible con IA son los siguientes:

Angola

Bangladesh

Benin

Bolivia

Burkina Faso

Camboya

Camerún

Costa de Marfil

Egipto

El Salvador

Ghana

Haití

Honduras

Kenia

Kirguistán

Laos

Malí

México

Moldavia

Marruecos

Mozambique

Nepal

Nicaragua

Nigeria

En México 'Google AI Plus' cuesta 49 pesos mexicanos durante los primeros 3 meses, unos 2,26 euros al cambio Propio

Como puedes comprobar, todos los países en los cuales se puede contratar el nuevo plan 'Google AI Plus', cuyo precio varía de una región a otra, pertenecen a los continentes de Asia, África y América y, de momento, todavía no está disponible en ningún país europeo. Esto se puede deber a las restricciones impuestas por la Unión Europea en materia de Inteligencia Artificial y al nuevo Reglamento sobre Mercados Digitales o DMA.

Sea como fuere, mientras esperamos que llegue a España, debes saber que esta nueva suscripción barata de Google con IA incluye 200 GB de almacenamiento para Gmail, Google Drive y Photos que se pueden compartir con otros 5 miembros de tu grupo familiar, limites más altos para Gemini 2.5 Pro, Deep Research, Nano Banana y NotebookLM, Gemini integrado con Gmail, Docs, Vids y otras aplicaciones de Workspace y un acceso limitado a Veo 3 Fast, el creador de vídeos con IA de la compañía de Mountain View.

Estos son los planes de Google con IA que se pueden contratar en España Propio

Por lo tanto, si quieres contratar un plan de suscripción con IA en España, actualmente Google te ofrece dos opciones: 'Google AI Pro' que incluye acceso completo a Gemini y las otras herramientas de IA y 2 TB de almacenamiento por 21,99 euros al mes con el primer mes gratuito y 'Google AI Ultra' que te da acceso a toda la IA de la gran G con límites más altos e incluye 30 TB de almacenamiento en la nube por 133,99 euros al mes durante los 3 primeros meses y después 274,99 euros al mes.