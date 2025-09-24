El asistente que siempre quisiste tener en tu televisor se hace realidad: Gemini llega a Google TV

Corren buenos tiempos para Google en las últimas semanas. Al éxito en cuanto al número de descargas de la aplicación Gemini gracias a Nano Banana la compañía de Mountain View le ha sumado un paso adelante con la integración en su navegador de diversas funciones para sacar partido a su inteligencia artificial. Pero los avances no se quedan ahí.

Además de los teléfonos móviles, si hay un dispositivo con el que el usuario interactúa de manera de manera rutinaria ese es la televisión. Desde esta misma semana, los televisores que cuentan con Google TV van a ver reforzado su papel gracias a las capacidades extra que les va a conferir la integración del asistente Gemini.

Gemini expande su presencia a los televisores inteligentes

Y es que la compañía que preside Sundar Pichai ha anunciado a través de su blog oficial una expansión en su ecosistema de inteligencia artificial al integrar su asistente Gemini en los televisores con Google TV. Desde ayer lunes 22 de septiembre, los propietarios de dispositivos con Google TV podrán disfrutar de conversaciones fluidas y en lenguaje natural con esta IA en lo que supone un paso importante para la compañía en su estrategia de llevar la inteligencia artificial a los hogares.

Se espera que, una vez completado el despliegue, esta funcionalidad de Gemini alcance a más de 300 millones de dispositivos activos que operan con Google TV y otros sistemas Android TV OS. La inteligencia artificial está diseñada para facilitar la experiencia del usuario, ofreciendo recomendaciones de contenido televisivo personalizadas, ayudando a los espectadores a ponerse al día con temporadas anteriores de sus series favoritas o incluso a encontrar títulos de películas y programas sin recordar el nombre exacto.

Otra de las funciones que llegarán con Gemini a los televisores con Google TV es la de consultar reseñas y valoraciones de los usuarios de diferentes películas y series antes de decidir qué ver. Una manera más de ir sobre seguro al escoger el próximo contenido audiovisual para ver en casa.

La versatilidad de Gemini se extiende más allá de la televisión. Al igual que su versión para móviles, permitirá un amplio abanico de funciones cotidianas; por ejemplo, podrá asistir a padres e hijos con los deberes escolares o en la planificación de proyectos, colaborar en la organización de viajes familiares, o incluso apoyar a usuarios individuales en el aprendizaje de nuevas habilidades.

Google ha querido aclarar que la introducción de Gemini no supondrá la eliminación de las funciones actuales del Asistente de Google, que seguirán plenamente operativas. Una manera de compaginar lo bueno de ambos servicios.

En este sentido, el despliegue de Gemini en Google TV se ha iniciado de forma inmediata en la serie TCL QM9K, según TechCrunch. Esta primera fase marca el comienzo de una implementación que se irá extendiendo paulatinamente a lo largo del año.

Por otra parte, la expansión de esta avanzada inteligencia artificial llegará a la Google TV Streamer, al modelo Walmart onn 4K Pro, y a las series de Hisense U7, U8 y UX de 2025. Del mismo modo, los modelos TCL QM7K, QM8K y X11K de 2025 también recibirán esta actualización, lo que garantiza una disponibilidad gradual y ampliada en el mercado. Google ha avanzado que se añadirán más funcionalidades con el tiempo, prometiendo un sistema en constante evolución y que siga la línea de la compañía en los últimos tiempos.