Google Play se transforma gracias a la IA: nuevas funciones para que disfrutes más y busques menos

Google quiere que la Play Store sea mucho más que una tienda para descargar aplicaciones y juegos y por ese motivo la compañía de Mountain View ha lanzado una actualización para Google Play que pretende ofrecerte una experiencia totalmente personalizada, con contenido seleccionado e información oportuna para que puedas pasar menos tiempo buscando y más tiempo disfrutando de lo que te gusta.

A continuación, te pasamos a detallar todas las novedades que trae esta nueva actualización a Google Play, entre las cuales debemos destacar una mayor personalización, el uso de la IA conversacional y una mejor integración con tu PC.

Mucho más que un lavado de cara: así es la nueva Google Play

La primera gran mejora de Google Play la encontramos en la pestaña "Aplicaciones", ya que esta se ha adaptado para que sea más sencillo encontrar lo que estás buscando. Así, esta pestaña estrena unos espacios temáticos que se adaptan a temporadas y eventos relevantes como los playoffs de la WNBA y festividades como Halloween y el Chuseok en Corea.

La nueva pestaña "Aplicaciones" y su nueva función de "Búsqueda guiada" Google

Además, esta nueva pestaña cuenta con una nueva función de IA llamada Búsqueda Guiada, gracias a la cual podrás encontrar la app que estás buscando tan solo escribiendo un objetivo ("encontrar una casa", "juegos de construcción de mazos"), ya que la Inteligencia Artificial se encargará de organizar las aplicaciones más relevantes en categorías claras y fáciles de explorar.

Otra de las grandes novedades de esta actualización tiene que ver con el gaming, ya que Play Juegos ahora centraliza toda la información en un único perfil multiplataforma que se puede personalizar incluso con avatares generados por IA.

Este nuevo perfil de Play Juegos te permite hacer un seguimiento de tus estadísticas y logros en todos tus juegos y dispositivos, no solo de un juego en concreto, sino también de tu posición general.

Asimismo, tu nuevo perfil de Play Juegos te ofrece lo mejor de Google Play Points, ya que te muestra todas las formas en las que puedes jugar y ganar puntos jugando a videojuegos, tanto en tu smartphone como en tu PC y te ofrece merchandising y experiencias VIP en eventos como la Comic Con de San Diego.

A la izquierda el nuevo perfil unificado de Play Juegos y a la derecha la primera Liga de Play Juegos con el claśico 'Subway Surfers' Google

Otro detalle muy interesante es que ahora vas a disfrutar más ganando recompensas en Google Play porque la gran G estrena las Ligas de Play Juegos, unas ligas que te permitirán competir por recompensas de Play Points, interactuar con la comunidad de Play Juegos y presumir de tus logros ante tus amigos. La primera Liga de Play Juegos empieza con el claśico 'Subway Surfers' y se celebrará entre el 10 y el 23 de octubre de 2025.

Pero eso no es todo, porque Play Juegos también integra un nuevo "coach virtual" impulsado por IA llamado 'sidekick', un asistente personal que se superpone en el juego al que estás jugando y se encarga de seleccionar y organizar información relevante sobre dicho juego. Este asistente también te permite acceder a Gemini Live para recibir consejos, trucos y ayudas verbales en tiempo real y así no tener que salir de la partida para buscar tutoriales o guías.

El nuevo asistente de juegos 'Sidekick' con Gemini Live integrado Google

Por otra parte, al fin Google Play Juegos para PC sale de la fase Beta y ya está disponible para todo el mundo. Actualmente, cuenta con un catálogo de más de 200.000 juegos para móvil y ordenador entre los que debemos destacar Mecha Break, un título que hasta ahora era exclusivo de PC y otros títulos como Subnautica, Monster Train y Enter the Gungeon. Además, próximamente llegará a la plataforma otros juegos para móviles Deep Rock Galactic Survivor y a finales de este mes, el aclamado juego indie premium DREDGE se incorporará al catálogo de Play Pass.

Google quiere unificar todo el contenido relacionado con tus juegos y por eso también ha actualizado Play Juegos con la pestaña "Tú", un espacio personalizado que incluye todas tus recompensas, suscripciones, recomendaciones, estadísticas y novedades para unificar todo tu contenido en un único lugar. Esta nueva pestaña no es útil solo para los gamers, ya que también te ofrecerá recomendaciones de libros, podcasts o audiolibros y te permitirá retomar la lectura o la escucha donde lo dejaste la última vez.

La nueva pestaña 'Tú' te ofrece todo tipo de recomendaciones de juegos, libros, podcasts y audiolibros Google

Finalmente, Google también mejorado la seguridad de la Play Store mediante la detección de amenazas basada en IA, políticas de privacidad más sólidas y nuevas herramientas para desarrolladores.

Todas estas novedades de Google Play y Play Juegos empezarán a desplegarse esta semana en algunos mercados con Play Points activo, y se expandirán al resto de países del mundo el próximo 1 de octubre.