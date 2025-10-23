Lo nuevo de Telefónica te protegerá de SMS fraudulentos y ciberestafas: así son sus nuevos mensajes seguros

Telefónica Empresas ha presentado una nueva plataforma de mensajería para que empresas y administraciones puedan comunicarse con sus clientes de forma más segura, rápida y personalizada. El servicio permite a la empresa enviar mensajes por distintos canales —como SMS, correo electrónico o chats, tipo WhatsApp—, con la

Con este sistema, se busca modernizar la comunicación entre empresas y usuarios. Además, los nuevos envíos pueden incluir imágenes, botones o enlaces seguros, e incluso permitir respuestas directas. Esto mejora la experiencia del usuario y evita confusiones con mensajes falsos, muy comunes en bancos o servicios de paquetería.

Mensajes más difíciles de falsificar

El servicio combina inteligencia artificial y seguridad reforzada. Por un lado, la IA adapta el contenido al destinatario: cuándo se envía, qué tipo de mensaje funciona mejor o cómo hacerlo más útil. Por otro, la verificación de identidad garantiza que el mensaje que recibes realmente proviene de la empresa que dice ser, reduciendo el riesgo de “smishing” y otras estafas.

Esta nueva mensajería multicanal también simplifica el trabajo de las empresas. Desde una misma plataforma, pueden gestionar avisos de citas, confirmaciones de compra, recordatorios o promociones, sin depender de aplicaciones distintas. Todo se centraliza en una sola herramienta que mejora la eficiencia y reduce costes.

La propuesta está pensada para cualquier sector. Se beneficiarán desde comercios hasta hospitales o administraciones públicas, pero especialmente bancos y servicios de mensajería. De todos modos, el objetivo resulta idéntico en todos los casos: ofrecer comunicaciones más claras, seguras y adaptadas al usuario.

En resumen, el nuevo servicio de Telefónica busca que las comunicaciones entre empresas y usuarios resulten más seguras, cómodas y útiles. Los mensajes dejan de ser simples textos para convertirse en herramientas interactivas, verificadas y adaptadas a cada persona. Para el usuario final, esto se traduce en menos fraudes, menos confusión y una experiencia más clara al recibir información de su banco, tienda o servicio público.