Lo nuevo de Telefónica te protegerá de SMS fraudulentos y ciberestafas: así son sus nuevos mensajes seguros

Telefónica ha lanzado un nuevo servicio de mensajería para frenar los SMS falsos y ciberestafas más comunes. Garantizará que el usuario sepa siempre quién le escribe

La multinacional refuerza la seguridad de las comunicaciones con esta nueva tecnologíaPablo Hernando
Pablo Hernando
Telefónica Empresas ha presentado una nueva plataforma de mensajería para que empresas y administraciones puedan comunicarse con sus clientes de forma más segura, rápida y personalizada. El servicio permite a la empresa enviar mensajes por distintos canales —como SMS, correo electrónico o chats, tipo WhatsApp—, con la garantía para el cliente de que el remitente está verificado.

Con este sistema, se busca modernizar la comunicación entre empresas y usuarios. Además, los nuevos envíos pueden incluir imágenes, botones o enlaces seguros, e incluso permitir respuestas directas. Esto mejora la experiencia del usuario y evita confusiones con mensajes falsos, muy comunes en bancos o servicios de paquetería.

Mensajes más difíciles de falsificar

El servicio combina inteligencia artificial y seguridad reforzada. Por un lado, la IA adapta el contenido al destinatario: cuándo se envía, qué tipo de mensaje funciona mejor o cómo hacerlo más útil. Por otro, la verificación de identidad garantiza que el mensaje que recibes realmente proviene de la empresa que dice ser, reduciendo el riesgo de “smishing” y otras estafas.

Esta nueva mensajería multicanal también simplifica el trabajo de las empresas. Desde una misma plataforma, pueden gestionar avisos de citas, confirmaciones de compra, recordatorios o promociones, sin depender de aplicaciones distintas. Todo se centraliza en una sola herramienta que mejora la eficiencia y reduce costes.

La propuesta está pensada para cualquier sector. Se beneficiarán desde comercios hasta hospitales o administraciones públicas, pero especialmente bancos y servicios de mensajería. De todos modos, el objetivo resulta idéntico en todos los casos: ofrecer comunicaciones más claras, seguras y adaptadas al usuario.

En resumen, el nuevo servicio de Telefónica busca que las comunicaciones entre empresas y usuarios resulten más seguras, cómodas y útiles. Los mensajes dejan de ser simples textos para convertirse en herramientas interactivas, verificadas y adaptadas a cada persona. Para el usuario final, esto se traduce en menos fraudes, menos confusión y una experiencia más clara al recibir información de su banco, tienda o servicio público.

