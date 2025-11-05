Los Oscars de TikTok: la red social prepara su primer evento de premios en Estados Unidos para reconocer a su comunidad de creadores

La competencia en el mercado de las redes sociales es feroz en los últimos tiempos. Las grandes plataformas buscan actualizar sus funciones para retener a los usuarios y para atraer a aquellos de la generación Alfa que se asoman a ellas en un sector en el que las alternativas con múltiples: ‘X’, YouTube, WhatsApp o Instagram, que recientemente ha reportado una cifra récord de 3.000 millones de usuarios mensuales activos.

A ellas se ha sumado desde hace años TikTok, la red social centrada en la creación e intercambio de vídeos cortos en formato vertical. Pese a los tiempos convulsos que vive, en especial en suelo estadounidense, donde se comenta que Barron Trump, hijo del presidente Donald Trump, podría entrar en el equipo directivo de la aplicación, su relevancia global sigue siendo máxima.

No obstante, la amenaza política que se ceñía sobre TikTok parece disiparse en los últimos tiempos, con el anuncio de un acuerdo inminente entre China y Estados Unidos para que la red social tenga su división particular en USA. Un pacto al que apunta también el hecho de que TikTok haya anunciado la primera gala de premios TikTok Awards que se celebrará en Estados Unidos.

Los Premios TikTok llegan a Hollywood

Bajo el lema ‘Nueva era, nuevos iconos’ TikTok organizará el próximo 18 de diciembre en el Hollywood Palladium de Los Ángeles la primera entrega de los Premios TikTok en Estados Unidos. El anunció corrió a cargo de la propia plataforma, quien este lunes hizo oficial la celebración de un evento en el que el público será quien decida los ganadores en cada una de las categorías.

El acto, que se podrá seguir en directo tanto a través de la propia plataforma TikTok como de Tubi, quiere servir como homenaje a una comunidad creadora que ha impulsado el entretenimiento para más de 170 millones de estadounidenses. A los TikTok Awards no les va a faltar absolutamente de nada: alfombra roja para recibir a los invitados y galardonados, show en vivo y posibilidad de revivir la gala bajo demanda.

Entre las categorías que tendrán reconocimiento se encuentran “Vídeo del año”, “Musa del año”, “Artista revelación del año” y, por supuesto, “Creador del año”. En total serán catorce las categorías distinguidas durante los Premios TikTok y sus vencedores los elegirá la propia comunidad de usuarios mediante sus votaciones en un nuevo portal de la plataforma que se habilitará desde el 18 de noviembre.

TikTok apuntaba en su comunicado de anuncio de sus premios que esta gala busca ser el punto de partida de un nuevo camino: “El estreno de los Premios TikTok en EE.UU. marca el inicio de una nueva era para nuestra comunidad, donde honramos a los creadores que han transformado su pasión en propósito en todas las categorías”. Con ello, la plataforma tiende un puente más de cara a normalizar y estabilizar la continuidad de su actividad en Estados Unidos.