Instagram bate récord de usuarios mensuales activos: 3.000 millones de personas interactúan en la plataforma

Que las redes sociales forman parte de nuestro día a día es algo innegable. Ya sea para buscar un rato de distracción o entretenimiento o para utilizarlas incluso como servicio de mensajería para contactar con un amigo o conocido lo cierto es que pasamos un número considerable de horas al día en ellas.

Más tiempo y cada vez más usuarios, y es que Meta anunció en el día de ayer que Instagram, la red social ideada para compartir fotos y vídeos que adquirió en 2012, superó una barrera digna de ser anunciada por el mismísimo Mark Zuckerberg a través de Threads: 3.000 millones de usuarios mensuales activos.

Con este logro Meta suma a Instagram al grupo de aplicaciones propias que superan una cifra tan significativa como los 3.000 usuarios mensuales activos. En ese selecto grupo se encuentran las otras dos principales plataformas incluidas en el conglomerado de Meta: Facebook y Whatsapp.

Novedades para mantener el crecimiento

Quien también se unió a la conmemoración de ese logro fue Adam Mosseri, director de Instagram. El principal responsable de la red social subió un vídeo en su perfil @mosseri en el que además de mostrar su felicidad por alcanzar esas cifras de usuarios empezaba a dibujar el futuro sobre el que continuar esa línea de crecimiento en Instagram.

Una actitud que deja a las claras la ambición de la plataforma, que en los últimos tiempos ha implementado novedades en secciones como los reels con el doblaje de voz, entre otras, y que en palabras del propio Adam Mosseri quiere “seguir apostando por la creatividad en todo lo que hacemos”.

La competencia con TikTok en el ámbito de los vídeos resulta innegable y de ahí que la plataforma pruebe con las ventanas flotantes para sus vídeos. A mayores, Adam Mosseri señala que perfeccionar el tema de las recomendaciones, así como mejorar aspectos de la mensajería tendrán peso en las próximas novedades que prepara Instagram:

“La mensajería, los reels y las recomendaciones han impulsado la mayor parte de nuestro crecimiento reciente. Por eso, en los próximos meses, organizaremos mejor la app en torno a estas funciones”

En la misma línea, el director de Instagram apuntó a un detalle que no debería pasar por alto entre las próximas novedades en las que trabajan. Y es que Mosseri destacaba en su escrito que la plataforma está probando una opción que permitirá al usuario calibrar su propio algoritmo, pudiendo de ese modo escoger temas sobre los que ver más contenido y descartar otros:

“Sabemos que es importante darte más control sobre tu experiencia. Pronto empezaremos a probar una forma de que ajustes tu algoritmo añadiendo y eliminando temas según tus intereses, empezando por los reels”

Mayor protagonismo para los mensajes y los reels y un poder mayor en la mano del usuario para que el contenido que reciba en la plataforma sea mucho más acorde a sus intereses. Estos son los retos sobre los que trabaja Instagram para que la barrera de los 3.000 millones de usuarios mensuales activos quede pronto atrás.