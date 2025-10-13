Giro en TikTok: Barron Trump, hijo del presidente de EE.UU., es propuesto para ocupar un puesto directivo en la app

Hace unas semanas te confirmamos que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, se había salido con la suya, ya que ha conseguido que la plataforma de vídeos cortos TikTok cambie de dueños y que un consorcio de inversores liderado por Oracle y Silver Lake tome el control de la popular red social en EE. UU.

Pues bien, ahora parece que la presencia de los Trump en el seno de la nueva TikTok está asegurado, ya que Barron Trump, el hijo del presidente, ha sido propuesto para formar parte del consejo de administración de la app.

Barrron Trump podría ocupar un puesto directivo en la nueva TikTok

Como podemos leer en el medio británico The Telegraph, Barron Trump, el hijo de 19 años del presidente de los Estados Unidos, es uno de los nombres que se barajan para ocupar un puesto directivo en la "americanizada" TikTok.

El hijo del magnate estadounidense podría ser nombrado miembro del consejo de administración de TikTok, una compañía valorada en 14.000 millones de dólares, después de ser propuesto para dicho puesto por Jake Advent, antiguo responsable de redes sociales de Donald Trump.

Hay que recordar que Avent, a quien el presidente ha apodado "TikTok Jack", es el responsable de la genial campaña presidencial llena de memes que, según Trump, le ayudó a llegar a la Casa Blanca por segunda vez.

Así, en declaraciones al diario Daily Mail, Advent aseguró que espera que Donald Trump considere escoger a su hijo Barron para uno de los puestos directivos de la nueva TikTok:

Tengo la esperanza de que el presidente Trump considere nombrar a su hijo Barron y quizás a otros jóvenes estadounidenses para la junta directiva de TikTok, con el fin de garantizar que siga siendo una aplicación que los jóvenes quieran seguir utilizando

De hecho, Donald Trump admitió públicamente la valía de su hijo Barron, al cual le atribuyó parte de su victoria electoral tras ayudarle a ganar el voto de los jóvenes recomendándole a personas como Joe Rogan.

Joe Rogan [ayudó] y otras personas, que fueron recomendadas por mi hijo Barron, él conocía nombres... que tuvieron un impacto, y TikTok tuvo un impacto.

Además, Donald Trump también ha reconocido la importancia de TikTok, una red social con más de 170 millones de usuarios, en su campaña electoral, tal como declaró al medio estadounidense Fox News:

Tengo un lugar especial en mi corazón para TikTok, gané entre los jóvenes por 34 puntos, y hay quienes dicen que TikTok tiene algo que ver con ello.

Sea como fuere, Trump ha logrado que ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok, haya reducido al 20 % su participación en la aplicación y que el 90 % restante esté en manos de capital estadounidense y ahora parece que su hijo se puede convertir en uno de los directivos de la nueva red social en EE. UU..