El POCO F8 retrasa su lanzamiento global hasta enero de 2026, pero es por una buena razón

Hace unos días te desvelamos que los nuevos POCO F8 Pro y POCO F8 Ultra se presentarán oficialmente el próximo 27 de noviembre de 2025 en un evento que se celebrará en China, pero hasta ahora no se sabía nada del modelo estándar, el POCO F8.

Pues bien, ahora ya te podemos confirmar que el POCO F8 no llegará con sus hermanos mayores, sino que retrasará su lanzamiento hasta principios del año que viene debido a que el procesador escogido para mover este nuevo gama alta barato de la marca no debutará hasta enero del 2026.

El POCO F8 apalzará su lanzamiento para poder montar el nuevo MediaTek Dimensity 8500

Como podemos leer en Mundo Xiaomi, el nuevo POCO F8 no llegará al mercado hasta enero del 2026 debido a que el terminal chino en el que se basa, el Redmi Turbo 5 se lanzará oficialmente en esa fecha en el país asiático.

Un reciente informe del medio especializado Xiaomi Today confirma que el Redmi Turbo 5 estará equipado con el nuevo MediaTek Dimensity 8500, un chipset que no llegará al mercado hasta principios del 2026 y que debutará internacionalmente en el POCO F8, motivo por el cual este nuevo flagship asequible retrasará su lanzamiento hasta enero del año que viene.

Por lo que sabemos hasta el momento, el nuevo MediaTek Dimensity 8500 será uno de los procesadores más innovadores y potentes del mercado, ya que este chipset fabricado en 4 nanómetros por TSMC estrenará una nueva arquitectura formada por ocho núcleos donde todos ellos están enfocados al alto rendimiento, entre los que destaca un núcleo principal A725 que tiene una velocidad máxima de 3,4 GHz, y en la que se eliminan los clásicos núcleos de eficiencia.

Asimismo, este procesador estará acompañado de una GPU Mali-G720 que funciona a una velocidad de 1,5 GHz y, que, según las pruebas realizadas a la misma que se han filtrado, supera en potencia gráfica a procesadores mucho más caros como el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 o el Snapdragon 8s Gen 4.

Una buena prueba de la fuerza bruta del nuevo MediaTek Dimensity 8500 es que ha alcanzado los 2,2 millones de puntos en el benchmark AnTuTu, algo que lo sitúa como uno de los chips más avanzados del momento.

En cuanto al resto de prestaciones del Redmi Turbo 5 y, por lo tanto, también del POCO F8, todo parece indicar que ambos terminales contarán con una pantalla plana de gran tamaño con resolución 1,5K y una tasa de refresco que seguramente superará los 120 hercios y con una batería de unos 7.000 mAh que utilizará la nueva tecnología de baterías Jinshajiang de Xiaomi.