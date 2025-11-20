Xiaomi lanza en el mercado global su mejor monitor gaming hasta la fecha: pantalla ultrawide de 34 pulgadas y resolución WQHD a 180 Hz

Poco a poco, Xiaomi sigue renovando su porfolio de monitores gaming en España con la llegada de nuevos dispositivos que, como es habitual, destacan por su gran relación calidad-precio. Así, si hace un par semanas el gigante chino lanzó en España el Xiaomi Gaming Monitor G24i 2026, un monitor gaming de 24 pulgadas a 200 hercios que puede ser tuyo por menos de 90 euros, ahora la compañía pekinesa acaba de anunciar el aterrizaje en el mercado global del Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi 2026, un monitor gaming curvo ultrawide que tiene un panel de 34 pulgadas con resolución WQHD y una tasa de refresco de 180 hercios.

Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi 2026, toda la información

El nuevo Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi 2026 sigue la línea de diseño de los monitores gaming de Xiaomi, ya que nos encontramos con un dispositivo moderno y elegante con una parte frontal casi sin biseles, una parte trasera bicolor con tonos claros y oscuros y un soporte en forma de peana que se puede ajustar en altura, inclinación y giro.

Si nos centramos en sus prestaciones, el aspecto diferencial de este nuevo monitor gaming es su panel curvo ultrapanorámico de 34 pulgadas que cuenta con una curvatura 1500R, una resolución de 3.440 x 1.440 píxeles y una tasa de refresco de 180 hercios. Además, gracias a este formato ultrawide y a una relación de aspecto 21:9, el G34WQi 2026 nos ofrece un campo de visión que es un 30 % más amplio que el de un monitor plano convencional.

A nivel de fluidez, a mayores de los citados 180 Hz, el Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi 2026 también dispone de un tiempo de respuesta de 1 ms GTG y de la certificación FreeSync Premium, la cual garantiza que tus movimientos se plasmen en la pantalla con rapidez y precisión, eliminando tanto las molestas imágenes fantasma como los desenfoques de movimiento que pueden lastrar nuestra experiencia de juego.

Las principales características del Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi 2026 Propio

Pero eso no es todo, puesto que este panel cubre el 95% del espacio de color DCI-P3 y el 100% de sRGB, cuenta con una profundidad de color de 10 bits que es capaz de reproducir más de mil millones de tonos diferentes y está equipado con la tecnología HDR 400 que mejora el rango dinámico para que podamos ver unos negros puros y disfrutar de un buen nivel de brillo en cualquier situación.

Por último, debes saber que el Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi 2026 tampoco se queda corto en conectividad, ya que integra dos puertos DisplayPort 1.4, dos puertos HDMI 2.0 y una salida de audio.

Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi 2026: disponibilidad y precio

La marca china ya ha presentado el Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi 2026 en su página web para el mercado global, pero, de momento, no ha confirmado ni su disponibilidad ni su precio en España.