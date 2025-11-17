Acceso

Tecnología y consumo

Xiaomi

Todos estos móviles de Xiaomi ya han recibido la actualización estable a HyperOS 3 con Android 16

Un total de 14 dispositivos de las marcas Xiaomi y Redmi ya se han actualizado con la versión estable de HyperOS 3 a nivel global

La Xiaomi Pad 7 fue el primer dispositivo de la marca en recibir la actualización estable a HyperOS 3 en el mercado global
La Xiaomi Pad 7 fue el primer dispositivo de la marca en recibir la actualización estable a HyperOS 3 en el mercado globalDifoosion
David Freire
Creada:
Última actualización:

Si hace unos días te desvelábamos que una docena de smartphones de Xiaomi van a recibir, muy pronto, la actualización a HyperOS 3 basada en Android 15, ahora ya te podemos confirmar cuáles son los móviles y tablets del gigante chino que se han actualizado con la versión estable de HyperOS 3 que corre bajo Android 16.

Estos 14 dispositivos de Xiaomi ya han recibido HyperOS 3 estable en el mercado global

Un reciente informe del medio especializado Mundo Xiaomi revela que un total de 14 móviles y tablets de la compañía pekinesa ya se han actualizado con la variante estable de HyperOS 3 a nivel global.

El primer dispositivo de Xiaomi en recibir esta actualización fue la Xiaomi Pad 7, una tablet que la recibió a través de la versión global OS3.0.2.0.WOZMIXM hace menos de una semana y que tiene aseguradas actualizaciones hasta el año 2031.

Asimismo, hace unos días, otros 13 móviles y tablets de las marcas Xiaomi y Redmi comenzaron a actualizarse con la versión estable de HyperOS 3 en el mercado global, los cuales te pasamos a enumerar a continuación:

  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
  • Xiaomi MIX Fold 4
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Redmi K70
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K70 Ultimate Edition
  • Redmi K70E

Si tienes alguno de estos terminales de Xiaomi y Redmi recibirás muy pronto la actualización a HyperOS 3 vía OTA, pero si no quiere esperar a que te llegue también puedes forzarla manualmente siguiendo estos sencillos pasos:

  • Abre la app de Ajustes en tu dispositivo Xiaomi
  • Accede al apartado Sobre el teléfono
  • Pulsa en la sección con el número y la versión de HyperOS
  • Toca en el botón Comprobar actualizaciones
  • Si te aparece el mensaje "No hay actualizaciones disponibles", clica en el icono de los tres puntos verticales y pulsa en la opción Descargar el último paquete

Además de estos 14 dispositivos de Xiaomi y Redmi que ya han recibido la actualización estable a HyperOS 3, hay otros 9 smartphones de Redmi y POCO que la deberían recibir en la siguiente fase de despliegue:

  • Redmi Note 14
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14 Pro 5G
  • Redmi Note 14 Pro+
  • POCO F7
  • POCO F7 Pro
  • POCO X7
  • POCO X7 Pro
  • POCO X7 Pro Iron Man Edition

En el caso de que tengas alguno de estos móviles de Redmi y POCO asegúrate de tener bastante espacio de almacenamiento libre, ya que la actualización estable a HyperOS 3 necesitará entre 7,3 GB y 7.6 GB de memoria para descargarse y ejecutarse.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas