Todos estos móviles de Xiaomi ya han recibido la actualización estable a HyperOS 3 con Android 16
Un total de 14 dispositivos de las marcas Xiaomi y Redmi ya se han actualizado con la versión estable de HyperOS 3 a nivel global
Si hace unos días te desvelábamos que una docena de smartphones de Xiaomi van a recibir, muy pronto, la actualización a HyperOS 3 basada en Android 15, ahora ya te podemos confirmar cuáles son los móviles y tablets del gigante chino que se han actualizado con la versión estable de HyperOS 3 que corre bajo Android 16.
Estos 14 dispositivos de Xiaomi ya han recibido HyperOS 3 estable en el mercado global
Un reciente informe del medio especializado Mundo Xiaomi revela que un total de 14 móviles y tablets de la compañía pekinesa ya se han actualizado con la variante estable de HyperOS 3 a nivel global.
El primer dispositivo de Xiaomi en recibir esta actualización fue la Xiaomi Pad 7, una tablet que la recibió a través de la versión global OS3.0.2.0.WOZMIXM hace menos de una semana y que tiene aseguradas actualizaciones hasta el año 2031.
Asimismo, hace unos días, otros 13 móviles y tablets de las marcas Xiaomi y Redmi comenzaron a actualizarse con la versión estable de HyperOS 3 en el mercado global, los cuales te pasamos a enumerar a continuación:
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi K70
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultimate Edition
- Redmi K70E
Si tienes alguno de estos terminales de Xiaomi y Redmi recibirás muy pronto la actualización a HyperOS 3 vía OTA, pero si no quiere esperar a que te llegue también puedes forzarla manualmente siguiendo estos sencillos pasos:
- Abre la app de Ajustes en tu dispositivo Xiaomi
- Accede al apartado Sobre el teléfono
- Pulsa en la sección con el número y la versión de HyperOS
- Toca en el botón Comprobar actualizaciones
- Si te aparece el mensaje "No hay actualizaciones disponibles", clica en el icono de los tres puntos verticales y pulsa en la opción Descargar el último paquete
Además de estos 14 dispositivos de Xiaomi y Redmi que ya han recibido la actualización estable a HyperOS 3, hay otros 9 smartphones de Redmi y POCO que la deberían recibir en la siguiente fase de despliegue:
- Redmi Note 14
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 14 Pro+
- POCO F7
- POCO F7 Pro
- POCO X7
- POCO X7 Pro
- POCO X7 Pro Iron Man Edition
En el caso de que tengas alguno de estos móviles de Redmi y POCO asegúrate de tener bastante espacio de almacenamiento libre, ya que la actualización estable a HyperOS 3 necesitará entre 7,3 GB y 7.6 GB de memoria para descargarse y ejecutarse.
