POCO F8 Pro y POCO F8 Ultra: la nueva gama alta asequible de Xiaomi confirma su fecha de lanzamiento

Mientras ultima los detalles para el despliegue global de sus nuevos flagships, los Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, el gigante chino también prepara la llegada de sus nuevos gama alta asequibles bajo la marca POCO, unos POCO F8 Pro y POCO F8 Ultra de los cuales ya se ha filtrado su fecha de lanzamiento (Spóiler: será antes de que acabe el mes).

Los nuevos POCO F8 Pro y POCO F8 Ultra llegarán al mercado la semana que viene

Como podemos leer en el medio especializado XIAOMI ADICTOS, POCO Hong Kong ha publicado las primeras imágenes promocionales del lanzamiento de los nuevos POCO F8 Pro y POCO F8 Ultra, las cuales confirman algunos detalles de los nuevos buque insignia baratos de la marca como su fecha de presentación, su diseño y algunas de sus prestaciones.

Teasers filtrados por POCO Hong Kong del lanzamiento de los POCO F8 Pro y POCO F8 Ultra POCO

Tal como puedes apreciar en las citadas imágenes, las cuales te dejamos sobre estas líneas, los nuevos POCO F8 Pro y POCO F8 Ultra se lanzarán al mercado el próximo 27 de noviembre de 2025 y apostarán por un diseño en el que destacará un gran módulo de cámaras de forma rectangular que ocupará toda la franja superior de la trasera del terminal.

Asimismo, estos teasers también confirman que los POCO F8 Pro y POCO F8 Ultra estarán equipados con una pantalla de 6,9 pulgadas y que contarán con resistencia al agua, aunque todavía no conocemos su certificación exacta.

Teniendo en cuenta que los POCO F8 Pro y POCO F8 Ultra son la variante global de los REDMI K90 y REDMI K90 Pro Max que ya se han lanzado en China, todo parece indicar que ambos smartphones apostarán por un procesador fabricado por Qualcomm bajo el capó, el Snapdragon 8 Elite en el caso del POCO F8 Pro y el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 para el POCO F8 Ultra y que los dos dispondrán de un nuevo sistema de sonido diseñado y configurado por la firma de audio Bose.

Además, junto a los POCO F8 Pro y POCO F8 Ultra también podría llegar al mercado la nueva POCO Pad M1, una tablet que contará con unas prestaciones similares a las de la REDMI Pad 2 Pro, pero con un precio más ajustado que esta.