La policía europea cierra una web de criptomonedas usada para blanquear 1.300 millones de euros

Una operación internacional coordinada por Europol y la Policía Federal Alemana ha puesto fin a las actividades de Cryptomixer, un servicio que ofrecía anonimato a cambio de disfrazar el rastro del dinero digital.

Según las autoridades, la plataforma facilitó desde 2016 el blanqueo de más de 1.300 millones de euros en bitcoin, convirtiéndose en uno de los servicios preferidos por ciberdelincuentes, grupos de ransomware y foros del mercado negro.

Cómo funcionaba la plataforma que ocultaba el dinero digital

Cryptomixermezclaba fondos de diferentes usuarios y los redistribuía más tarde de forma aleatoria, lo que dificultaba seguir la pista de las transacciones en la cadena de bloques (blockchain). Este método permitía a los usuarios ocultar el origen del dinero procedente de actividades ilícitas antes de convertirlo en otras criptomonedas o dinero en efectivo.

“Era la plataforma de referencia para quienes querían esconder beneficios de delitos como tráfico de drogas, armas, fraudes o ciberataques”, señaló Europol en su comunicado oficial.

Durante el operativo, las autoridades confiscaron 25 millones de euros en bitcoin, tres servidores, 12 terabytes de datos y el dominio cryptomixer.io, que ahora muestra el mensaje habitual de sitio intervenido por las fuerzas del orden. Según Europol, la web “facilitó la ocultación de fondos de grupos criminales vinculados al ransomware y a los mercados clandestinos de la dark web”.

El cierre de Cryptomixer forma parte de unaofensiva internacional contra los servicios de anonimato financiero en el mundo de las criptomonedas. En los últimos años, otras plataformas similares, como Tornado Cash o ChipMixer, también fueron cerradas o sancionadas por facilitar el lavado de activos digitales.

Europol destacó que el caso refleja cómo los delincuentes explotan las lagunas de la tecnología para evadir la ley, y pidió reforzar la regulación europea sobre los servicios que ofrecen anonimato total en las transacciones con criptomonedas.

“Los servicios que prometen privacidad absoluta se han convertido en una herramienta clave para el blanqueo digital”, advirtió la agencia. Con esta operación, las autoridades esperan enviar un mensaje claro: el anonimato financiero en la red tiene límites, incluso en el ecosistema cripto.