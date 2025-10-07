Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion: estos son los nominados en la categoría de lifestyle y vehículo eléctrico

Ha llegado el momento de elegir los mejores productos tecnológicos del año en los primeros Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion. Celebramos lo mejor de lo mejor en el mundo de la tecnología de consumo que ha llegado a España, desde móviles, tablets, PC, vehículos, periféricos o Smart TV entre muchas otras.

Nuestro panel de expertos con la ayuda de los lectores de La Razón elegirán los mejores productos que nuestros redactores han podido probar, como es el caso de los mejores productos lifestyle, una categoría otorgada por 2Trendies.com, y vehículos. Todo esto gracias al apoyo de nuestros patrocinadores: Xiaomi, Lenovo, vivo, HUAWEI y HONOR.

Nominados a mejor gadget lifestyle

Nominados premios La Razón de Tecnología y Consumo en la categoría de gadget lifestyle Difoosion

El mundo de la tecnología es mucho más que especificaciones, también hay un factor de moda muy importante. En colaboración con 2Trendies.com, queremos destacar esos productos que han apostado por un diseño diferenciador y especial. Estos son los nominados a mejor gadget lifestyle en los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion.

Samsung Galaxy S25 Edge

Nothing Headphone (1)

Oakley Meta HSTN

HUAWEI Watch 5

Motorola Buds Swarovski

Nominados a mejor vehículo eléctrico del año

Nominados Premios La Razón de Tecnología y Consumo en la categoría de vehículo eléctrico Difoosion

La presencia de los vehículos eléctricos ha pasado en poco tiempo de una anécdota a ser una de las categorías de coches que más crece en España. El establecimiento de Tesla o la llegada de la increíble competencia de marcas que vienen de China, han catapultado al vehículo eléctrico como una de las mejores opciones para viajar en ciudades y, cada vez más, por todo el país. Estos son los nominados a mejor vehículo eléctrico en los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion.

OMODA 9 SHS

Tesla Model Y (2025)

Xpeng P7 Performance

Skoda Elroq

BYD Atto2

Vota al mejor gadget lifestyle y vehículo eléctrico

Ahora es el momento de que tú, como lector de La Razón, elijas el ganador de cada categoría. Tu voto se unirá al del jurado profesional externo y el de los responsables de tecnología en Difoosion.

Accede al formulario de votación

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion?

Esta primera edición de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion tendrá una gala presencial que se celebrará el próximo 30 de octubre a medio día y es donde se darán a conocer todos los ganadores.

Dónde : Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17, 28027 Madrid

: Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17, 28027 Madrid Cuándo: jueves, 30 de octubre de 2025 a las 12:00 horas

Una vez terminada la gala, podrás leer en Tecnología y Consumo de La Razón todos los ganadores de todas las categorías de este año.