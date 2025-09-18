Problemas para Apple: la cámara del iPhone Air y del iPhone 17 Pro no detecta las luces más brillantes

Apple está a punto de lanzar sus nuevos teléfonos móviles iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max junto con nuevos modelos de Apple Watch y unos AirPods Pro de tercera generación. Pero, justo antes de su lanzamiento oficial, están comenzando a aparecer los primeros problemas...

Suelen ser habituales, son vicisitudes propias del lanzamiento de un nuevo dispositivo de electrónica. Al parecer, un pequeño problema que tendrá solución a través del software.

Resulta que la cámara de los modelos iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max tiene un pequeño defecto que hace aparecer grandes áreas de píxeles negros en las fotografías con mucha o, mejor dicho, excesiva iluminación.

Comienzan a aparecer los primeros problemas en el iPhone Air ultrafino y los iPhone 17 Pro

Apple tuvo que ingeniárselas con ideas imaginativas para reestructurar todos los componentes de hardware de su iPhone Air para lograr un diseño tan fino. El teléfono tiene un grosor de tan solo 5,5 mm y es el smartphone más fino del mercado, incluso por delante del Galaxy S25 Edge, también otro recién llegado.

Para lograr semejante proeza tecnológica, la firma californiana tuvo que incorporar diversos componentes de hardware para incluirlos dentro de la protuberancia—bautizada como "Plateau"— de su cámara que ahora recorre todo el área superior trasera de la nueva generación de teléfonos de Apple.

Pero este tipo de innovaciones tecnológicas siempre suelen llegar con algún que otro defecto. Al parecer, la cámara del iPhone 17 Pro, del iPhone 17 Pro Max y del iPhone Air tiene problemas con la iluminación en las fotografías.

Un periodista de la CNN llamado Henry Casey descubrió el problema mientras estaba analizando un iPhone Air. Al tomar fotografías en un concierto, aparecieron zonas "muertas" de píxeles, con grandes cuadrados de color negro.

Siluetas blancas y áreas de color negro Henry Casey CNN

Según sus palabras, una de cada diez fotografías tomadas con un iPhone Air o con un iPhone 17 Pro tenían "porciones ennegrecidas" y "garabatos blancos".

Apple se ha pronunciado al respecto, comunicando que este tipo de errores se dan "en muy raras ocasiones" y que suceden cuando hay pantallas LED con una iluminación excesiva apuntando directamente hacia la cámara. La compañía planea lanzar una nueva actualización de software pronto para corregir el defecto de la cámara.

La nueva generación de productos iPhone efectúa su lanzamiento oficial el día 19 de septiembre de 2025.