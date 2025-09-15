Tras los iPhone 17 y Air, ¿cuáles son los próximos lanzamientos de Apple?

Los iPhone 17 y Air, junto con nuevos Apple Watch y AirPods Pro, salen a la venta el próximo viernes cerrando así la semana más importante del año para Apple. Una vez lanzado su producto estrella, ¿qué tiene preparado la tecnológica para los próximos meses? A esa pregunta ha respondido Mark Gurman, especialista en Apple de Bloomberg, en su newsletter semanal. Gurman afirma que la compañía tiene en la recámara 10 productos más que lanzará entre finales de este año y la primera mitad de 2026.

Algunos de estos dispositivos son actualizaciones que tocan y otros han sido objeto de rumores desde hace tiempo. El iPad Pro con chip M5 será el primer producto con la nueva generación de Apple Silicon -los procesadores diseñados por Apple- y podría incluir una segunda cámara frontal para quienes prefieren usar el iPad en modo vertical. Su lanzamiento se espera para octubre y le seguirán nuevos MacBook Pro y MacBook Air a comienzos de 2026 que también harán uso de variantes del M5.

Gurman también asegura que un iPhone 17e económico está en desarrollo y tiene un lanzamiento previsto para principios del próximo año. Las mejoras respecto al 16e serían pocas: la mayor parte del teléfono permanecería igual, excepto por la incorporación del nuevo chip A19 de la línea iPhone 17.

También se esperan actualizaciones de Apple TV y HomePod mini en 2026, con mejoras de procesador y soporte para la nueva versión de Siri y las funciones de Apple Intelligence. Lo mismo ocurrirá con las gafas Vision Pro, que darán el salto al chip M4 y tendrán una diadema mejorada, aunque por lo demás se mantendrán casi sin cambios, mientras se prepara una gran actualización para 2027.

Quizá lo más interesante de la lista de Gurman sea el largamente rumoreado hub para el hogar inteligente con nombre en clave J490. Los primeros rumores apuntaban a un lanzamiento el pasado marzo, pero el dispositivo nunca llegó. Ahora el especialista de Bloomberg afirma que debería ver la luz en la próxima primavera. Sería la primera nueva gran categoría de producto de Apple en bastante tiempo, aunque la compañía ya ha sentado las bases con el HomePod y el iPad.

Completando los rumores, se encuentran el AirTag 2 y un par de nuevos monitores. Los primeros tendrán mayor alcance gracias a un nuevo chip inalámbrico, mientras que de los segundos se sabe poco, pero sus nombres en clave, J427 y J527, sugieren que podrían tratarse de dos pantallas de 27 pulgadas. El Pro Display XDR y el Studio Display ya llevan unos años en el mercado, con el Pro lanzado a finales de 2019 y el Studio en 2022.