'Puñales por la espalda 3' ya tiene tráiler y fecha de estreno en Netflix

En su día, 2019, aunque estoy casi seguro de que tardé un tiempo en verla por lo que ya estaríamos en ese inolvidable 2020, no tenía ni idea de lo que me iba a deparar la película exclusiva de NetflixPuñales por la espalda, pero solo por Daniel Craig y el resto de su elenco nutrido de estrellas me animé a verla.

Lo que me encontré fue una cinta divertida, entretenida y llena de misterio a partes iguales, unas cualidades que sin embargo se vieron mermadas en su segunda parte, que no supo mantener ni el tono de la primigenia ni la personalidad del detective Benoit Blanc.

Ahora está por ver lo que nos depara su tercera parte, que ya sabemos conoceremos aquí en España como Puñales por la espalda: De entre los muertos, y que ya cuenta con su primer tráiler oficial.

La muerte es solo el principio

Esta nueva entrega vuelve a estar escrita y dirigida por Rian Johnson y, según sus propias palabras, se adentrará en un tono más oscuro que el de las anteriores películas. Como siempre, al frente estará Benoit Blanc, el excéntrico detective sureño interpretado por Daniel Craig, que en esta ocasión se enfrenta al que él mismo describe como su "caso más peligroso hasta la fecha".

De momento se desconoce el escenario exacto en el que transcurre la historia, pero el adelanto ya nos deja entrever que el tono será más lúgubre y amenazante, con un misterioso ataúd como eje central del vídeo promocional. En esta ocasión, Blanc estará rodeado por un nuevo y llamativo reparto de sospechosos entre los que se encuentran Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack y Thomas Haden Church.

Todavía hay tiempo hasta el estreno

Tendremos que esperar hasta el 12 de diciembre para comprobar si Puñales por la espalda: De entre los muertos consigue redimirse tras una secuela que no convenció a todo el mundo. Por ahora, el tráiler ya promete un nuevo asesinato, nuevos sospechosos y, sobre todo, más Benoit Blanc.