Sam Altman, CEO de OpenAI, y sus palabras más contundentes: "Mi hijo no crecerá más listo que la IA"

Cuando alguien que está tan metido en el desarrollo de la inteligencia artificial como lo está Sam Altman lanza una premonición, bien podemos dar esa visión como algo que en un alto porcentaje de probabilidad acabará siendo así.

No en vano el papel del director ejecutivo de OpenAI en el desarrollo de diferentes proyectos basados en la inteligencia artificial y su consolidación como referencia hoy en día han ido de la mano. Es por ello que son muchos los espacios de comunicación o académicos que quieren contar con Altman como protagonista o como ponente, ya que se le considera, con razón, una figura de autoridad en la materia.

La superioridad de la inteligencia artificial frente al humano

En ocasiones, eso sí, las afirmaciones de Altman chocan puesto que, en ellas, hay un punto de realismo al que quizás no todo el mundo está todavía preparado. Sucedió, por ejemplo, con su participación en 2023 en el pódcast "The Tim Ferriss Show" que le dedicó un episodio bajo el título: El futuro de la IA y cómo construir una gran empresa.

En el transcurso de la conversación, Sam Altman señaló que, pese a que tal vez todavía estuviéramos, por aquel entonces, en una edad temprana para saber cómo trabajar juntos humanos e inteligencia artificial, la seguridad de que esta superaría la capacidad humana en muchos campos era para él evidente. No solo eso, sino algo a lo que no se podía poner freno: “La IA será un mejor pronosticador que el médico humano y probablemente eso no sea algo contra lo que se quiera luchar. Pero habrá muchas otras cosas que el ser humano hará mucho mejor o al menos las personas que los pacientes quieren que una persona haga y creo que eso será realmente importante”, remarcó.

Tal era la seguridad del CEO de OpenAI al respecto que no dudó en asegurar que entre las personas que comprobarían la ventaja de la inteligencia artificial sobre los humanos estaría su hijo, que por aquel entonces todavía no había nacido: “He estado pensando, espero un hijo pronto, mi hijo nunca crecerá siendo más inteligente que la IA”, no dudó en apuntar con el poso de quien sabe que pese a estar diciendo algo muy rotundo y sobre un ser cercano cree tener plena razón sobre ello.

Altman continuó con su predicción al vaticinar cuál será el escenario global en el que se tendrán que manejar las nuevas generaciones: “El mundo que conozcan los niños que están a punto de nacer, el único mundo que conocerán, será un mundo con IA y eso será natural y, por supuesto, es más inteligente que nosotros, por supuesto que puede hacer cosas que nosotros no podemos”, quiso señalar para cerrar su intervención al respecto.

Una visión de futuro con un panorama que tiene una vertiente positiva y otra que va a suponer un reto para los niños y niñas del futuro, la de la adaptación a un mundo en el que coexistir con la inteligencia artificial y en la que servirse de ella para lograr cuanto se sueñe.