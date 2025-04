Sam Altman, CEO de OpenAI, explica el secreto para triunfar en tu negocio: "Debes crear algo que la gente recomiende espontáneamente"

El papel del emprendedor es sin duda uno de los más complejos en los tiempos actuales. No solo hay que tener una idea, hay que encontrar la financiación para ejecutarla, tener un plan de desarrollo y también una buena estrategia de marketing para dar a conocer aquello en lo que tanto se cree.

Del mismo modo existen casos de éxito con una figura detrás que de forma desinteresada trata de dar las claves para que todo emprendimiento acabe en triunfo y entre los ejemplos que se buscan como motivación está el de Sam Altman, CEO de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT. Su crecimiento ha sido fulgurante en los últimos años y su nacimiento en 2015 supuso un papel precursor en el movimiento de la inteligencia artificial, aunque actualmente cuente con algunos enemigos.

La recomendación interpersonal como prueba de calidad

Tal era el recorrido que se veía en la tecnología de los chatbots que Sam Altman lleva participando en charlas sobre emprendimiento más de una década. Y en ellas deja pinceladas de lo que debe buscar un emprendedor que quiera ver cómo su producto alcanza el éxito. Sirva como ejemplo esta charla concedida por Altman en agosto de 2018 titulada "How to Succeed With a Startup" en la que como piedra angular de todo éxito apunta a la facilidad con que un producto pueda ser recomendado con confianza por los amigos y el resto de personas.

El propio Altman lo expresaba así en el coloquio en el que participó siete años atrás: “Lo más importante, la lección principal que intentamos enseñar a las startups, es que el grado de éxito se aproxima al grado en que creas un producto tan bueno que la gente se lo cuenta espontáneamente a sus amigos” quiso destacar como punto de partida de su intervención a los asistentes.

El CEO de OpenAI sabe que en esa recomendación hay una relación estrecha entre calidad de producto y confianza entre personas que se conocen y sobre ello estableció el eje de sus palabras: “Esto es así: si creas un producto tan bueno que la gente se lo cuenta espontáneamente a sus amigos, has hecho el 80% del trabajo necesario para ser una empresa emergente realmente exitosa”, incidió.

Sam Altman por supuesto respaldó sus palabras en casos de éxito que por aquel entonces se habían asentado en la vida de los usuarios e hizo ver a los asistentes que ese detalle de recomendación es crucial: “Si piensas en las empresas más exitosas que conoces: Google, Facebook, o lo que sea, probablemente las descubriste porque un amigo te dijo: «Tienes que probar esto, es genial». Así que este es el listón: algo que a la gente le encanta tanto que se lo cuenta a sus amigos”. Palabras de 2018 que se mantienen en la línea de lo que el propio Altman defiende en la actualidad y que pueden servir como clave a todos aquellos que tienen una idea en la cabeza a la que buscan darle forma par que el mundo disfrute de ella.