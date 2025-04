Sam Altman ha revelado que el simple hecho de que las personas sean educadas con ChatGPT está generando costes millonarios. Agradecimientos, como “por favor” o “gracias”, que a simple vista parecen inofensivos, provocan que la compañía gaste mucho más de lo necesario. Ello también conlleva un impacto ambiental negativo, debido al elevado coste de recursos para emplear esta tecnología.

“Decenas de millones de dólares bien gastados - nunca se sabe”, afirmó Altman en X, al ser preguntado por el coste en electricidad de agradecer a ChatGPT. Además, bromea ácidamente sobre que el gesto podría ser útil ante una rebelión de las máquinas, al finalizar el post con "nunca se sabe".

Lo que parece una cuestión menor impacta considerable en la infraestructura de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT. Cada palabra que los usuarios escriben al chatbot requiere ser procesada, almacenada y respondida, lo que implica una demanda de potencia computacional muy alta. Si se multiplica esto por millones de usuarios que interactúan a diario, el resultado es una carga masiva para los servidores y una factura energética y operativa que no cesa de crecer.

tens of millions of dollars well spent--you never know

Esta revelación no solo afecta a OpenAI, sino que pone sobre la mesa un debate más amplio sobre cómo usamos la inteligencia artificial. ¿Debemos cambiar nuestra forma de comunicarnos con las máquinas para hacerlas más eficientes, aunque eso signifique sacrificar la cortesía? O, por el contrario, ¿vale la pena mantener una relación más “humana” con ellas, aun con los costes que conlleva?

Ciertos estudios revelan que aplicar un lenguaje cordial con inteligencias artificiales mejora su rendimiento. Sin embargo, también está relacionado que quienes usan un lenguaje cordial suelen estructurar mejor sus peticiones. Además, existe cierta mejora, pero no resulta muy destacable. En cuanto a la cantidad de usuarios cordiales, un estudio de TechRadar en Reino Unido revela que la mayoría de personas lo son. Eso sí, una gran parte es por precaución ante una rebelión robot.

Ante este panorama, los memes no han tardado en surgir. Las redes se han inundado de imágenes en las que, ante un apocalipsis efectuado por las máquinas, estas perdonan la vida de usuarios solo porque dijeron “gracias”.