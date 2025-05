Los Samsung Galaxy S24 de Europa se actualizan con el parche de seguridad de mayo de 2025

Samsung sigue actualizando los mejores terminales de su catálogo, tanto los más recientes como aquellos que llevan un tiempo a la venta, en todas las regiones del mundo y una buena prueba de ello es que después de lanzar la actualización de Android de mayo en los 4 integrantes de la serie Samsung Galaxy S23 en Corea del Sur, ahora ha comenzado a desplegarla también en los Samsung Galaxy S24 del continente europeo.

La actualización de seguridad de mayo de 2025 llega a los Samsung Galaxy S24 de la Unión Europea

Como nos confirman desde el medio especializado SamMobile, recientemente Samsung ha empezado a liberar la actualización Android de mayo de 2025 en los Galaxy S24, Galaxy S24+ y Galaxy S24 Ultra de Europa con la versión de firmware S92xBXXS6BYE3.

Tal como habrás supuesto, esta nueva actualización de software trae a los Samsung Galaxy S24 del continente europeo el parche de seguridad de mayo del 2025, el cual se centra en solventar varias docenas de problemas relacionados con la seguridad y la privacidad.

Pero eso no es todo, ya que este nuevo parche de seguridad también corrige unos cuantos errores generales presentes en la interfaz de usuario y mejoran la estabilidad y el rendimiento de estos tres gama alta del 2024.

Si tienes un Samsung Galaxy S24 y quieres comprobar si ya te ha llegado esta nueva actualización de seguridad, tan solo debes entrar en el panel de Ajustes de tu terminal y acceder al apartado Actualización de software.

Los Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ y Galaxy S24 Ultra llegaron al mercado a principios del 2024 con Android 14 corriendo bajo One UI 6.1, hace algo más de un mes se actualizaron a One UI 7 con Android 15 en Europa y se espera que reciban la actualización a Android 16 con One UI 8 antes de que acabe el 2025.

Una vez que ya la tengas disponible, simplemente toca en el botón Descargar e instalar y deja que One UI se encargue de actualizar tu smartphone con el último parche de seguridad de Android.