El retrato más crudo del 23-F llega a Movistar Plus+: así se vive ‘el instante’ desde dentro

Hay momentos que quedan grabados para siempre en la memoria colectiva. El 23 de febrero de 1981 es uno de ellos. Un día en el que el país estuvo a un milímetro de perder la democracia recién estrenada y donde, en medio del caos, hubo quien decidió mantenerse en pie… o sentado, defendiendo las instituciones con una entereza que hoy sigue imponiendo respeto.

Esa fotografía inolvidable –Suárez, Carrillo y Gutiérrez Mellado sin moverse ante los disparos del Congreso– es el corazón de “Anatomía de un instante”, la nueva serie original de Movistar Plus+, que se estrena hoy 20 de noviembre. Una fecha cargada de simbolismo y un título destinado a generar conversación.

Una reconstrucción seria, fiel y sin revisionismos

Dirigida por Alberto Rodríguez (“La isla mínima”) y escrita junto a Rafael Cobos y Fran Araújo, la serie adapta el libro de Javier Cercas, considerado por muchos como el análisis más honesto, documentado y profundo del 23-F.

Pero no es solo una recreación del asalto. Es un retrato del contexto político, del ambiente tenso de la transición, de las dudas, de las fracturas internas y, sobre todo, del papel determinante de figuras históricas como:

Adolfo Suárez, interpretado por Álvaro Morte, un presidente que sostuvo el tipo cuando España más lo necesitaba.

Manuel Gutiérrez Mellado, al que da vida Manolo Solo, símbolo absoluto de dignidad y disciplina militar.

Antonio Tejero, encarnado por David Lorente, cuya irrupción desencadenó el momento más crítico de nuestra democracia.

Juan Carlos I, interpretado por Miki Esparbé, como pieza clave para frenar el golpe y ordenar la continuidad constitucional.

Todo ello presentado sin caricaturas, sin juicios fáciles y con el rigor que tanto se reclama al tratar capítulos sensibles de la historia reciente de España.

Una serie pensada para quien quiere entender qué ocurrió realmente

Lejos de la simplificación habitual, Anatomía de un instante analiza:

Las tensiones dentro del Ejército en 1981

La soledad política de Suárez

La división dentro de la clase política

El papel del Rey en la noche más complicada de la transición

Y el entramado que desembocó en la entrada de Tejero al Congreso

El espectador conservador –y cualquier interesado en la verdad histórica– encontrará una serie que aborda los hechos con respeto institucional, mostrando la fortaleza de quienes defendieron la Constitución sin estridencias ni espectáculos.

Ya disponible en Movistar Plus+: un estreno llamado a ser referencia

Movistar Plus+ estrena hoy la serie al completo, dentro de su plan de 9,99 €/mes accesible para todos los operadores. Una oportunidad única para redescubrir uno de los días más decisivos de España desde una perspectiva madura, documentada y profundamente respetuosa.

No es una serie más: es un recordatorio del valor de las instituciones, del peso del liderazgo y del precio que tuvo consolidar la democracia que hoy disfrutamos.

