La serie en streaming que viene para comerse a 'Los Bridgerton' es una joyita desconocida

Aunque no es una precuela directa, esta serie comparte universo narrativo y tono dramático con la exitosa Downton Abbey, convirtiéndose en una digna sucesora gracias a su mismo creador, Julian Fellowes. Prepárate para viajar unos años atrás y descubrir el esplendoroso Nueva York de finales del siglo XIX, donde la batalla ya no se libra entre nobles y sirvientes, sino entre linajes asentados y fortunas recién hechas. Más allá de entretenerte, este drama histórico te servirá para adquirir más conocimientos sobre los cambios sociales, económicos y raciales de la época, que además mezcla personajes ficticios con figuras históricas reales.

Como curiosidad, esta serie supone el debut en TV de Louisa Jacobson, la hija de Meryl Streep, que interpreta a la protagonista Marian Brook. Cada episodio es un desfile de moda, y la culpable de ello es la diseñadora Kasia Walicka-Maimone, que utilizó más de 5.000 prendas elaboradas a medida e inspiradas en retratos reales pertenecientes a ese siglo. A nivel de recepción, el caso de esta serie es bastante curioso, pues en Rotten Tomatoes consigue enamorar a los críticos (86% de aceptación) y no termina de convencer al público (57%), aunque lo arregla con los usuarios de IMDb y de FilmAffinity, donde además se cuela en su ranking de mejores series de ficción de los últimos cinco años.

Es la heredera americana de 'Downton Abbey'

Durante la década de 1880, en pleno auge de la opulencia y el cambio social en Nueva York, Marian Brook (Louisa Jacobson), una joven de origen modesto, se ve obligada a dejar su hogar en la Pensilvania rural tras la muerte de su padre. Al no tener recursos para mantenerse por sus propios medios, no le queda más remedio que trasladarse a la gran ciudad para vivir con sus adineradas tías, Agnes van Rhijn (Christine Baranski) y Ada Brook (Cynthia Nixon), quienes representan las familias establecidas de la aristocracia neoyorquina. En este nuevo entorno, Marian se enfrenta a las estrictas normas sociales y al sistema de clases, mientras observa de cerca la vida de la alta sociedad desde el epicentro del poder: la Quinta Avenida.

La llegada de Marian coincide con la creciente rivalidad entre la vieja aristocracia, los Van Rhijn, y los nuevos ricos, los Russell (Carrie Coon, Morgan Spector, Taissa Farmiga, Harry Richardson), una familia que ha amasado su fortuna en los ferrocarriles y que busca desesperadamente ser aceptada en los exclusivos círculos sociales de la ciudad de Nueva York. Además, la historia no solo se queda en los choques entre tradición y modernidad, sino que también se adentra en las vidas de quienes trabajan de puertas para dentro en las grandes mansiones. Sus deseos, frustraciones y pequeñas victorias dibujan un retrato más completo de una época marcada por el cambio, donde el dinero, la posición social y la ambición condicionan cada paso.

Llegados a este punto, ya deberías saber más que de sobra que hablamos 'The Gilded Age', en español 'La edad dorada', pero siempre conviene dejarlo claro para que no te pierdas esta joya. Tendrás acceso a la serie completa si cuentas con una suscripción a Max o Movistar Plus+, pues ambas plataformas ponen a disposición de sus usuarios las 2 temporadas y 17 capítulos que tiene, con una duración aproximada de 55 minutos cada uno. Y tendrás que darte prisa, porque aquí viene lo mejor: la tercera se estrena el mes que viene.