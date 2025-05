La telenovela brasileña que está causando furor llega a Max, junto a otras sorpresas para el fin de semana

En las últimas semanas, Max ha estado en boca de todos por culpa del -que probablemente sea- estreno más esperado de lo que llevamos de año: la temporada 2 de The Last of Us. Sin embargo, la plataforma de HBO sigue dando que hablar, y el arranque de mayo nos ha dejado varias novedades que no podrían ser más distintas entre sí. Para empezar, se atreve con su primera telenovela brasileña original, una historia de ambición, traición y deseo que podría convertirse en el nuevo placer culpable de muchos. Después, cambia totalmente el tercio con el thriller criminal Bloody Trophy, el lanzamiento de una miniserie española de intriga dirigida por Rafa Montesinos (El inmortal) y las tres primeras entregas de la comedia turca The Prince. Sin olvidarnos del plato fuerte, por supuesto: el regreso del carismático presentador Conan O'Brien, con nuevos destinos y el mismo humor absurdo de siempre.

Las novedades de Max de esta semana (del 5 al 11 de mayo)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes, te dejamos un resumen de las 5 novedades que van a llegar a lo largo de esta semana al catálogo de Max:

Belleza fatal - lunes 5 de mayo

- lunes 5 de mayo Siguiendo a Conan O'Brien (Temporada 2) - jueves 8 de mayo

- jueves 8 de mayo Favàritx - viernes 9 de mayo

- viernes 9 de mayo The Prince (Temporadas 1-3) - viernes 9 de mayo

- viernes 9 de mayo Bloody Trophy - viernes 9 de mayo

Belleza fatal

La protagonista de la historia es Sofía (Camila Queiroz), una mujer marcada por la tragedia desde que era bien pequeña, puesto que su madre (Vanessa Giácomo) fue injustamente encarcelada y asesinada a manos de su traicionera prima Lola (Camila Pitanga), una ambiciosa empresaria de la industria de la belleza. Huérfana y desamparada, Sofía es acogida por la familia Paixão, liderada por la resiliente matriarca Elvira (Giovanna Antonelli), quienes también atraviesan su propio drama: su hija Rebeca sufre las consecuencias de una cirugía plástica fallida, realizada por Benjamin Argento, un cirujano heredero de un imperio de belleza. Unidos por el dolor y la sed de justicia, Sofía y la familia Paixão planean vengarse de todos aquellos que les hicieron daño.

La serie consta de 40 capítulos, con una duración aproximada de 45-55 minutos cada uno. Los cinco primeros están disponibles en Max desde el lunes 5 de mayo, y después se estrenarán cinco nuevos cada semana.

Siguiendo a Conan O'Brien (Temporada 2)

En esta divertida serie de viajes, el carismático presentador y comediante Conan O'Brien explora culturas locales y se reencuentra con fans que conoció a través de su popular pódcast Conan O'Brien Needs a Friend. Entre ellos, también hay dos invitados muy especiales: el cineasta neozelandés Taika Waititi y el actor español Javier Bardem, con el que se reúne en el Museo del Prado de Madrid. Durante esta temporada, visita tres países: Nueva Zelanda, Austria y España, donde su característico humor y estilo irreverente generan situaciones cómicas con los habitantes locales, mezclando estos momentos únicos con el descubrimiento cultural de cada lugar.

Esta temporada consta de 3 capítulos, con una duración aproximada de 40 minutos cada uno. Está disponible en Max desde hoy mismo, jueves 8 de mayo.

Favàritx

Este thriller policiaco, ambientado en la tranquila isla de Menorca, sigue a Marta Serra (Paz García), una joven y brillante inspectora que se traslada al archipiélago balear para investigar una serie de aparentes suicidios. Sin embargo, pronto descubre que realmente se trata de crímenes meticulosamente disfrazados por su asesino, y junto a su compañero Álex (Abdelatif Hwidar) acaba destapando la verdad del asunto: tras estos asesinatos, se esconde una compleja red de corrupción urbanística orquestada por la mafia portuguesa, que utiliza Menorca como base para ocultar alijos de droga.

La serie consta de 5 capítulos, con una duración aproximada de 50 minutos cada uno. Estará disponible en Max a partir de mañana, viernes 9 de mayo.