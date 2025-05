Bill Gates, fundador de Microsoft, ataca a Elon Musk: "está implicado en la muerte de los niños más pobres del mundo"

A lo largo de los últimos tiempos el millonario, filántropo y experto en tecnología estadounidense Bill Gates se ha dedicado a dar su opinión acerca de los temas más cadentes de la actualidad y así, por ejemplo, ha afirmado, acerca de la IA, que los seres humanos ya no seremos necesarios cuando las máquinas tomen el control de la actividad productiva y también ha defendido que la energía nuclear es necesaria para "prevenir un desastre climático".

Asimismo, el fundador de Microsoft no ha dudado en atacar a quien haga falta para defender sus posturas, ya que tras afirmar, sin tapujos, que el fallecido Steve Jobs, uno de los creadores de Apple, "no era ingeniero, no tenía idea de código", ahora el empresario norteamericano ha atacado a Elon Musk y ha asegurado que el magnate sudafricano será culpable de la muerte de más niños pobres en el mundo.

Según Bill Gates, el recorte del presupuesto de la USAID provocará que aumenten las muertes entre los niños más pobres del mundo

En una reciente entrevista realizada por el medio 'The New York Times', Bill Gates criticó duramente tanto a Elon Musk como al presidente Donald Trump por recortar drásticamente la financiación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ya que esto provocará un aumento de las muertes infantiles en las regiones más pobres del mundo.

En concreto, el multimillonario y filántropo americano afirmó lo siguiente:

En cuanto a las muertes infantiles, que en los próximos años deberían haber pasado de cinco a cuatro millones, ahora, a menos que haya un gran cambio de tendencia, probablemente pasaremos de cinco a seis millones.

Además, Gates recalcó que "las reducciones al USAID son impresionantes", ya que nadie pensaba que estos recortes pudieran ser del 80 %:

Pensaba que habría un recorte del 20%. En cambio, ahora mismo, es como un recorte del 80 por ciento. Y sí, no me lo esperaba. Creo que nadie lo esperaba.

En la citada entrevista, Bill Gatea culpa directamente a Elon Musk de la reducción del presupuesto de la USAID, ya que aseguró, sin tapujos:

Él (Musk) lo puso en la trituradora de madera, porque no fue a una fiesta ese fin de semana.

Pero las declaraciones de Bill Gates respecto a Elon Musk no se quedaron ahí, ya que al ser consultado por el periodista del Times David Wallace-Wells acerca del compromiso del CEO de Tesla con el Giving Pledge, una fundación benéfica creada por el propio Gates, Melinda French Gates y Warren Buffett en 2010 que tiene como objetivo animar a los filántropos más ricos del mundo a donar la mayor parte de su riqueza para causas benéficas, el cofundador de Microsoft respondió:

Un aspecto inusual de él (el Giving Pledge) es que puedes esperar hasta morir y aun así cumplirlo. Así que, ¿quién sabe? Podría llegar a ser un gran filántropo. Mientras tanto, el hombre más rico del mundo ha participado en la muerte de los niños más pobres del mundo.

Por último, Bill Gates también ha confirmado que tiene previsto cerrar su Fundación el 31 de diciembre de 2045 y donar antes casi toda su riqueza mediante la misma durante estos próximos 20 años para "salvar y mejorar vidas en todo el mundo".