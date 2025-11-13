'Shōgun' confirma los regresos y las nuevas incorporaciones de su temporada 2

La serie que nos enseñó cómo adaptar a los tiempos modernos tanto una novela de los 70 como la primera miniserie posterior de los 80 protagonizada por Richard Chamberlain, Shōgun, iba a tener inicialmente una única temporada, con su principio y su final, pero el buen recibimiento del público y los buenos resultados en Hulu y Disney+ animaron a FX a continuar la historia.

Fuera de los libros, pues James Clavell no dio continuidad a las aventuras de John Blackthorne y Yoshii Toranaga, por lo que nuevos personajes han de ser introducidos a la fuerza.

Nuevos y viejos aliados y enemigos

FX ha confirmado ahora los nombres de los intérpretes que se incorporan y regresan para esta segunda temporada, que comenzará su rodaje en enero en Vancouver. Entre las nuevas incorporaciones figuran Asami Mizukawa como Aya, Masataka Kubota como Hyūga, Sho Kaneta como Hidenobu, Takaaki Enoki como el señor Ito y Jun Kunimura como Gōda.

En cuanto al reparto que repite, destacan Hiroyuki Sanada (Toranaga) y Cosmo Jarvis (Blackthorne), acompañados por Fumi Nikaidô (Ochiba), Shinnosuke Abe (Buntaro), Hiroto Kanai (Omi), Yoriko Dôguchi (Kiri), Tommy Bastow (Alvito), Yuko Miyamoto (Gin), Eita Okuno (Saeki) y Yuka Kouri (Kiku).

Los años pasan

La segunda temporada de Shōgun se ambientará diez años después de los acontecimientos de la primera y continuará la saga inspirada en hechos históricos de dos hombres de mundos distintos cuyas vidas permanecen irremediablemente entrelazadas.

En la primera entrega, Toranaga luchaba por su supervivencia mientras sus enemigos en el Consejo de Regentes se unían contra él. La llegada de un barco europeo encallado y su piloto inglés, John Blackthorne, alteraban el equilibrio del poder con consecuencias decisivas.

También hay añadidos detrás de las cámaras

El equipo creativo también se amplía. Regresan los directores Hiromi Kamata (episodio 6, Las damas del mundo del sauce) y Takeshi Fukunaga (episodio 7, Un instante en el tiempo), junto con nuevas incorporaciones como Anthony Byrne (No digas anda) y Kate Herron (Loki).

Tras convertirse en la serie más vista de la historia de FX y triunfar en los Emmy con un récord de 18 galardones, Shōgun encara su segunda temporada con el desafío de continuar un fenómeno televisivo que parecía cerrado pero que ha logrado renacer con fuerza gracias a su ambición, su rigor histórico y su poder visual.