¿Tienes un móvil Samsung? Estas son todas las novedades que están a punto de llegar a tu móvil

One UI 8.5 está a punto de llegar a los primeros smartphones de Samsung. La actualización, que debería llegar próximamente a los principales dispositivos de la firma, pone el foco en tres pilares: una inteligencia artificial más práctica, una integración total del ecosistema y mejoras en la calidad de vida que vas a notar en el día a día.

Gracias a una filtración proveniente del reconocido "leaker" Tarun Vats, hoy hemos podido ver un primer desglose completo de todo lo que Samsung está cocinando para tu Galaxy gracias a la actualización a One UI 8.5.

Bixby y la IA, por fin útiles de verdad

Parece que Samsung quiere que dejemos de ignorar a su asistente. En One UI 8.5, la interacción con la IA se vuelve mucho más natural y menos robótica:

Generación de imagen continua: El Asistente de fotos ahora permite generar imágenes al usar funciones de asistencia sin obligarte a guardar cada versión intermedia.

Bixby te entiende: Ya no hace falta hablar como un robot. Bixby encontrará el ajuste o función que necesites usando "tus propias palabras", incluso si no usas los comandos exactos.

Historial de conversaciones: Podrás consultar qué le has pedido a Bixby anteriormente desde un panel lateral.

Pregunta en cualquier momento: Un acceso más rápido para consultas inmediatas al asistente.

Conectividad y Ecosistema: todo más unido

Samsung sigue empeñada en que tu móvil, tu tablet y tu PC sean uno solo. Las mejoras en conectividad son notables:

Acceso remoto a archivos: La app "Mis Archivos" permitirá acceder al almacenamiento de tus otros móviles, tablets o PCs Samsung desde cualquier lugar.

Auracast potenciado: Se añaden opciones para difundir tu voz a las personas que te rodean usando el micrófono del móvil, además de facilitar la emisión y escucha de audio compartido.

Smart View más rápido: Podrás crear un acceso directo en la pantalla de inicio para enviar la imagen a tu pantalla favorita al instante.

Pantalla de bloqueo, Quick Share y Tiempo

La personalización y el intercambio de archivos reciben un lavado de cara necesario para evitar molestias y mejorar la estética:

Quick Share inteligente: Podrás configurarlo para recibir archivos solo de tus propios dispositivos (con cuenta Samsung o Google), evitando el spam de desconocidos. Además, sugerirá compartir fotos automáticamente con las personas que aparecen en ellas.

Pantalla de bloqueo adaptativa: Si usas fotos de personas o mascotas, el diseño se adaptará automáticamente para que el reloj o los widgets no tapen las caras.

Widget de tiempo proactivo: Ahora mostrará una gráfica de precipitaciones si se esperan lluvias inminentes en las próximas horas, e incluso añade un índice de polen.

Alarmas meteorológicas: El fondo de pantalla de la alarma cambiará según el tiempo que haga ese día.

Salud y Batería: más control sobre tu vida (y tu carga)

La suite de Samsung Health y la gestión de energía también evolucionan:

Reportes de salud más completos: Los resúmenes semanales incluirán datos sobre medicación y sesiones de mindfulness. Además, podrás iniciar meditación directamente desde el reloj.

Medición de antioxidantes: Una función exclusiva para los Galaxy Watch8 y Watch Ultra.

Protección antirrobo: Una nueva capa de seguridad que bloqueará la pantalla si detecta demasiados intentos fallidos de autenticación.

Información de batería rediseñada: Será más fácil ver el tiempo restante y el estado de carga, con nuevos modos de ahorro (Estándar o Máximo) más personalizables.

Otros pequeños detalles que importan

A veces, lo mejor de una actualización son esos pequeños cambios que hacen todo más fluido:

Panel rápido personalizable: Por fin, control total para añadir, eliminar y reordenar los iconos del panel de ajustes rápidos.

Grabación parcial de pantalla: Podrás seleccionar solo un área específica para grabar, sin tener que capturar todo el panel.

Calculadora inteligente: Te sugerirá pegar números y fórmulas directamente desde el portapapeles.

Mejoras en DeX: Las ventanas recordarán su tamaño y posición al volver a abrir una app.

One UI 8.5 pinta como una de esas actualizaciones que refinan la experiencia sin cambiarlo todo de sitio, pero añadiendo utilidad real donde hace falta. Ahora solo queda esperar a que Samsung confirme el calendario oficial de despliegue.