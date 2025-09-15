Apple y Samsung mantienen su hegemonía: entre los 10 móviles más vendidos del mundo hay 5 iPhone y 4 Galaxy

Cuando estamos llegando al final del tercer trimestre del año, nos empiezan a llegar los primeros análisis del mercado de smartphones durante el trimestre anterior, ya que, una vez más, la empresa Counterpoint Research ha publicado el ranking de los 10 teléfonos más vendidos en todo el mundo durante los meses de abril, mayo y junio del 2025.

Apenas hay cambios respecto a los datos del primer trimestre del año, ya que Apple y Samsung siguen dominando esta clasificación con 5 iPhones y 4 Samsujng Galaxy, respectivamente.

El iPhone 16 volvió a ser el móvil más vendido en el mundo durante el segundo trimestre de 2025

Según los datos recopilados por Counterpoint Research, los iPhone de Apple siguieron copando el podio del ranking de móviles más vendidos durante el segundo trimestre del año, ya que, por segundo mes consecutivo, el iPhone 16 se situó en primer lugar, el iPhone 16 Pro Max en segundo y el iPhone 16 Pro se quedó en la tercera posición.

En los dos siguientes peldaños de esta clasificación encontramos dos dispositivos baratos de Samsung que han subido puestos respecto al trimestre anterior. Así, el Samsung Galaxy A16 5G ha subido una posición para colocarse cuarto y el Galaxy A06 4G ha hecho lo propio aupándose hasta el quinto puesto.

Top 10 de móviles más vendidos en el mundo en el segundo trimestre de 2025 Counterpoint Research

En la sexta posición encontramos otro terminal de la firma de Cupertino, un iPhone 16e que ha protagonizado la subida más llamativa del ranking, ya que en el primer trimestre del año estaba en el puesto 22 del mismo.

Los dos siguientes puestos vuelven a estar ocupados por dos smartphones de la marca surcoreana, los Samsung Galaxy A16 4G y Galaxy S25 UItra. La dinámica de ambos terminales no ha podido ser más distinta, ya que el Galaxy A16 4G ha subido desde la posición 13 a la 7 mientras que el Galaxy S25 Ultra ha perdido un peldaño respecto al primer trimestre del año.

Las dos últimas posiciones del ranking de Counterpoint Research están ocupadas, en este orden, por el Redmi 14C 4G, el único terminal de Xiaomi en este listado que pierde una posición en relación al trimestre anterior, y el iPhone 15, un smartphone que protagoniza la caída más fuerte tras descender hasta el puesto 10 desde el cuarto peldaño en el que estaba en el primer trimestre del 2025.