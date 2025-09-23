Tráiler exclusivo detrás de las cámaras de 'Downton Abbey: El gran final', justo antes de su llegada al cine

Estrenada ya en algunas partes del mundo en las que, como era de esperar, ha cosechado un enorme éxito, Downton Abbey: El gran final está a tan solo unas semanas de llegar a los cines españoles, algo que sucederá el próximo 10 de octubre, y queremos celebrarlo con todos vosotros ofreciéndoos un clip exclusivo detrás de las cámaras.

Downton Abbey nació como serie televisiva en 2010 bajo la pluma de Julian Fellowes, y en sus seis temporadas se convirtió en un fenómeno mundial con millones de seguidores. El salto al cine llegó en 2019 con la primera película, a la que siguió Una nueva era en 2022.

Así se rodó el final

Ahora, Universal Pictures presenta la tercera y última entrega en pantalla grande, que supone la despedida definitiva de la familia Crawley y de todo el personal que habita la mítica mansión. Escrita de nuevo por Fellowes y ambientada en los años treinta, esta nueva cinta propone un cierre cargado de emoción, elegancia y un inevitable aire de nostalgia.

En el vídeo podemos ver tanto fragmentos del rodaje como imágenes de la propia película. Además, incluye intervenciones de buena parte de su elenco principal, como Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Dominic West, Arty Froushan, Laura Carmichael o Allen Leech.

En estas breves declaraciones, los intérpretes destacan la magnitud del proyecto, repasan lo que supone para ellos despedirse de sus personajes y resaltan la labor del equipo creativo que ha hecho posible llevar esta historia hasta el final.

Un reparto coral para el adiós

Downton Abbey: El gran final reúne a casi todo el reparto habitual: Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Jim Carter, Laura Carmichael, Brendan Coyle, Joanne Froggatt, Phyllis Logan, Sophie McShera, Lesley Nicol o Penelope Wilton, entre otros. Junto a ellos, regresan figuras ya vistas como Paul Giamatti en el papel de Harold Levinson, y se incorporan nombres de peso como Simon Russell Beale, Alessandro Nivola o Joely Richardson.