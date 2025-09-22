‘Mad Max: The Wasteland’ no ha muerto, pero ha podido cambiar a un mejor formato

Después de una trilogía de películas posapocalípticas que debutaron en cines en 1979 y concluyeron su paso por salas en 1985, George Miller, director de las anteriores, quiso en 2015 revivir la saga con Mad Max: Furia en la carretera, una cinta celebrada tanto por los fans como por la prensa que hizo que no tardáramos en ver más de su desértico paraje.

Sin embargo, Furiosa, el spin-off estrenado en 2024 con Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth en los papeles principales centrado en los orígenes del personaje que le da nombre, no corrió la misma suerte, haciendo que The Wasteland, una futurible nueva entrega, quedara en el limbo desde entonces.

Terceras partes nunca fueron buenas

Según ha informado recientemente el podcast Mad Max Bible, dedicado al universo de Max, George Miller estaría trabajando en una serie de televisión basada en The Wasteland, que funcionaría como precuela de Furia en la carretera.

La historia se centraría en un año de la vida de Max antes de los eventos de la película de 2015, en el que reconstruye su Interceptor realizando trabajos para distintos habitantes del páramo a cambio de piezas de coche. Personajes como Chumbucket y Scrotus también aparecerían, aunque Miller no se encargaría esta vez de la dirección del proyecto.

Viene de lejos

Miller lleva intentando llevar a la pequeña pantalla una serie de Mad Max desde finales de los años 80, y más tarde, entre 2008 y 2010, trabajó con Cory Barlog en un videojuego con el mismo título, que tampoco llegó nunca a materializarse. Cuando el proyecto del juego fracasó, se convirtió en una novela corta de 200 páginas escrita por Nico Lathouris, que luego se adaptó a guion cinematográfico y ahora sería la base de la serie.

El juego de 2015, desarrollado por Avalanche Studios, tomó elementos de ese proyecto original, pero Miller se desmarcó del producto final, considerando que no respetaba su visión y retirando su nombre de los créditos. Este juego, no obstante, sigue siendo la aproximación más cercana a The Wasteland que los fans pudieron experimentar hasta ahora.