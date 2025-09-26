Últimos días para solicitar tu mes gratis + 1 semana de Apple TV+

Quedan muy pocos días para que le digamos adiós con la mano a septiembre y comencemos un mes de octubre que, por lo que parece, empezará sus días con unas temperaturas todavía agradables, pero es algo que probablemente cambie conforme avancen las semanas, como es natural.

Ante esa tesitura, el plan es obvio: quedarse en casa, y si para amenizar las horas nos ponemos algunas de las series o películas que pululan por el cada vez más amplio repertorio del que hace gala Apple TV+, el servicio de streaming de la compañía de la manzana mordida, mejor que mejor.

1 mes gratis, o más

Si no estamos suscritos ya, actualmente podemos aprovecharnos de una oferta de lo más tentadora, la cual nos deja verlo todo de la plataforma sin ningún coste, al menos durante el primer mes. De hecho y dependiendo del estado de nuestra cuenta, podremos empalmar ese mes con la semana de prueba disponible para nuevos usuarios.

Esto significa hasta cinco semanas de acceso gratuito a series tan aclamadas como Ted Lasso, The Morning Show o Severance, además de películas originales como Napoleón o la más reciente Wolfs, protagonizada por George Clooney y Brad Pitt.

Requisitos y cómo aprovechar la oferta

La promoción, válida hasta el 3 de octubre de 2025, está dirigida a quienes cumplan con los requisitos establecidos por Apple, que en este caso es que reactiven una suscripción previa. Es importante destacar que no vale el truco de crear una cuenta nueva para aprovechar la oferta. Aunque el sistema parece permitirlo inicialmente, al intentar activar la promoción, la cuenta entra en un "limbo pensante" que no finaliza y tampoco refleja ninguna suscripción activa al acceder a nuestras opciones de usuario.

Por tanto, esta oferta es exclusiva para cuentas de Apple con un método de pago previamente registrado y en regiones donde Apple TV+ esté disponible. Para activar la promoción, solo necesitas acceder a la app de Apple TV+ o su web oficial, iniciar sesión con tu ID de Apple y canjear el código promocional antes de la fecha límite. Si no cancelas antes de que termine el periodo gratuito, la suscripción se renovará automáticamente al precio mensual estándar de tu región (en España, 9,99 euros).