La nueva serie del creador de 'Peaky Blinders' ya se puede ver en exclusiva en Netflix

Todavía nos debe una película que le dé un verdadero final a Tommy Shelby y los suyos, y veremos de qué es capaz con un James Bond que ya sabemos qué requisitos debe cumplir quien sea elegido para darle vida, pero Steven Kinght no ha estado ocioso y hoy 25 de septiembre estrena una nueva serie en exclusiva en Netflix, donde también podemos ver las aventuras de la familia irlandesa afincada en Birmingham.

No pierde el acento irlandés, de hecho, pues La casa Guinness narrará la turbulenta historia de esta negra y pesada pero deliciosa cerveza la cual adornará con toda clase de tramas y subtramas que harán que el rigor histórico quede al nivel del que concede Ridley Scott a sus obras, pero al menos nos mantendrá pegados al asiento.

Cerveza y algo más

La ficción arranca en Dublín en la década de 1860, justo después de la muerte de Sir Benjamin Guinness, figura clave para el éxito internacional de la marca. Su fallecimiento deja a sus hijos frente a una responsabilidad mayúscula: salvaguardar y hacer crecer el mayor imperio cervecero del mundo.

Los herederos son Arthur (Anthony Boyle), Edward (Louis Partridge), Anne (Emily Fairn) y Ben (Fionn O’Shea), que deberán lidiar no solo con el peso de la herencia, sino también con rivalidades, intrigas políticas y pasiones que pueden poner en jaque tanto a la familia como al negocio.

La casa Guinness no se limita al retrato familiar. La serie explora también cómo las decisiones de los protagonistas impactan en el destino de Irlanda, en un momento histórico convulso en el que la política, la religión y la economía se entremezclaban.

Ya disponible

Steven Knight, creador de Peaky Blinders, definió esta historia como la de una estirpe "naturalmente salvaje" cuya s ganas de vivir marcarán cada decisión. Según el propio guionista y productor, los hermanos Arthur y Edward son el corazón de la serie, unidos de manera deliberada por su padre al frente de la fábrica pese a sus diferencias, algo que será clave en el desarrollo de la trama.

Los ocho capítulos de La casa Guinness ya están disponibles en Netflix, listos para brindar con el público una nueva dosis de drama histórico marca de la casa.