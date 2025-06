WhatsApp ahora te resume los mensajes sin leer usando IA generativa

WhatsApp te resumirá todo lo que se ha hablado en un chat mientras no estabas leyéndolo. Por ejemplo, has tomado un vuelo y al aterrizar, y recuperar la cobertura, has visto que hay 257 mensajes en un grupo. Si no quieres leerlos todos, Meta AI, la inteligencia artificial de WhatsApp, te hará un resumen por puntos de lo hablado mediante la nueva función 'Resúmenes privados de mensajes'

Se trata de una función que acaba de estrenar la plataforma de mensajería en Estados Unidos, aunque ya planea expandirla al resto del planeta este 2025. Con ella, al tocar un botón en el chat, solo a ti te aparecerá un resumen por puntos de lo hablado.

La función que puede salvar a Meta AI

Meta AI ha sido una herramienta polémica en WhatsApp. La inteligencia artificial de Meta para Instagram, Facebook y WhatsApp, no ha sido bien recibida. Tanto, que muchos usuarios se preguntan cómo eliminarla porque les molesta su presencia, representada con ese círculo azulado que aparece en la pestaña de chats.

Sin embargo, su nueva funcionalidad puede convencer a muchos usuarios que reniegan de ella. Hablamos de los resúmenes privados de mensajes, una funcionalidad que WhatsApp acaba de anunciar, y que promete ahorrar mucho tiempo leyendo mensajes.

Tal y como indicamos anteriormente, se trata de una función opcional en la que, al pulsar un botón en una conversación plagada de nuevos mensajes, se nos mostrará un resumen por puntos de todo lo hablado. El resumen se genera por IA y solo nos aparecerá a nosotros, nadie más sabrá que lo hemos activado.

Así lucirán los resúmenes WhatsApp

¿Cómo funcionará? Cuando entremos en una conversación con varios mensajes sin leer, podemos tocar en el aviso que aparece antes de los mensajes en el que se indica el número de mensajes sin leer. Al hacerlo, se generará el resumen.

La función ya se está desplegando en Estados Unidos, y en inglés, tanto para los usuarios de WhatsApp de Android como los de iOS. En cuanto a cuándo llegará a España, la plataforma no ha proporcionado una fecha definitiva, pero ha indicado en su blog que esperan "llevarlo a otros idiomas y países a finales de este año".

Por otro lado, WhatsApp ha garantizado la privacidad de los mensajes mediante su tecnología 'Private Processing'. Esta procesa todos los datos de mensajes en la nube, sin que la propia Meta, y por supuesto WhatsApp, puedan verlos. Además, los resúmenes solo se muestran a la persona que los solicita, por lo que, si lo activas, los demás no sabrán que lo has hecho.