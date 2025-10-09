WhatsApp está empezando a cambiar radicalmente en iOS: así es su nueva interfaz

WhatsApp ha comenzado a desplegar de forma gradual una nueva interfaz en su aplicación para iOS inspirada en el diseño Liquid Glass que Apple presentó durante la pasada WWDC, su conferencia anual para desarrolladores. Este rediseño introduce transparencias, una barra de menú flotante en la parte inferior y esos efectos al pulsar los botones que tanto caracterizan al nuevo estilo visual de Apple.

Aunque todavía no está disponible para todo el mundo, algunos usuarios ya pueden probarlo en la app. Meta ha lanzado recientemente una actualización en el App Store que permitirá implementar poco a poco esta nueva interfaz basada en Liquid Glass. Además, varios usuarios con la versión beta de WhatsApp también han comenzado a verla en sus dispositivos.

Así luce WhatsApp con el nuevo diseño Liquid Glass

La nueva barra de opciones en WhatsApp Difoosion

El nuevo WhatsApp con Liquid Glass adopta todas las señas de identidad del material de diseño de Apple: transparencias, reflejos, barra flotante y efectos que simulan el cristal. Incluso los botones muestran un contorno brillante que refuerza esa sensación de profundidad y fluidez tan característica.

Por otro lado, algunos usuarios han notado un pequeño cambio en la barra inferior: el icono de Chats ahora aparece el primero entre las opciones. No todos lo ven aún, lo que indica que esta novedad también se está activando de forma gradual.

Esta nueva interfaz llevaba semanas en desarrollo. De hecho, se descubrió hace poco en una versión alpha, lo que demuestra que Meta está acelerando la integración de las funciones visuales de iOS. No hay que olvidar que, por ejemplo, el modo oscuro llegó un año después de su estreno en iOS 13.

Meta está cuidando especialmente a los usuarios de Apple últimamente. Hace poco lanzó la versión oficial de WhatsApp para iPad, y lo mismo hizo con Instagram, que ya cuenta con app nativa para la tablet de los de Cupertino. Si aún no tienes el diseño Liquid Glass, paciencia: llegará muy pronto, ya que se está activando de forma progresiva.