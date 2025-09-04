Se acabó usar la versión del iPhone: la app de Instagram llega por fin al iPad

Parecía que no iba a llegar nunca, pero el pasado mes de mayo, Meta lanzó WhatsApp para el iPad tras tener la aplicación en versión beta durante casi dos años. Y también parecía que no iba a llegar nunca, pero Instagram ya está disponible también para el iPad y se puede descargar gratis desde el App Store.

La llegada de Instagram para el iPad significa también que los usuarios no tendrán que utilizar más la app para iPhone en su iPad con lo que eso conllevaba. Ahora, la app es nativa para el dispositivo y se aprovecha de todas sus bondades como la pantalla completa, los menús y las funciones que llegarán dentro de poco a iPadOS 26.

Instagram ya está disponible para el iPad: todo lo que debes saber de la aplicación

Instagram llega al iPad con una interfaz que aprovecha al máximo la pantalla más amplia del dispositivo. Permite acceder a más funciones con menos toques y gestionar mensajes y notificaciones de forma sencilla gracias a un diseño que muestra varias pestañas. Además, los reels se disfrutan a pantalla completa con comentarios ampliados.

La experiencia se adapta mostrando los reels en el gran panel del iPad y las Stories en la parte superior para mantener siempre el contacto con las personas más cercanas. La pestaña de Siguiendo organiza el contenido en diferentes vistas, lo que facilita el acceso a lo más relevante de cada cuenta.

En la sección Todo se agrupan publicaciones y reels recomendados de las cuentas seguidas. Amigos muestra contenido de cuentas que también siguen al usuario. Y en Lo último, los posts y reels aparecen en orden cronológico, ofreciendo múltiples formas de descubrir lo más destacado en cada momento dentro de la aplicación.

Los mensajes están siempre a mano con una bandeja de entrada visible mientras se conversa en un hilo. La app aprovecha funciones únicas del iPad como la multitarea que llegará en iPadOS 26, el modo pantalla completa, la compatibilidad con teclado, trackpad y el Apple Pencil. Ya está disponible gratis en el App Store y es compatible con todos los iPad que puedan instalar iPadOS 15.1 o posterior.