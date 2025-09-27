Esta es, para mí, una de las mejores aplicaciones que ha implementado Liquid Glass en macOS

La llegada de Liquid Glass a los sistemas operativos de Apple ha provocado que muchas aplicaciones implementen esta nueva interfaz que cuenta con transparencias, elementos que parecen de cristal o componentes flotantes en la parte inferior. Estas aplicaciones han llegado en su mayoría a iOS 26 o iPadOS 26, dejando macOS 26 Tahoe un poco de lado. Sin embargo, hay una que me ha sorprendido gratamente: Portal.

Llevo usando Portal desde hace años en todos mis dispositivos, pero en especial mientras trabajo con el Mac, porque me ayuda a concentrarme mientras escribo o hago tareas de búsqueda. Portal es una aplicación de sonidos para relajarse, dormir o concentrarse, pero tiene un hecho diferenciador respecto a las demás: los sonidos que ofrece son del mundo real, concretamente de lugares del Planeta Tierra.

La aplicación cuenta con diferentes colecciones, siendo cada una de ellas un país distinto. Por ejemplo, recientemente se ha incorporado una basada en Islandia, en la que se pueden escuchar sonidos de diferentes partes del país, incluido un portal donde se oye su volcán. Además, tiene diferentes colecciones destinadas a calmar el estrés o la mente cuando te sientas saturado.

Portal destaca por su nueva interfaz adaptada a Liquid Glass Difoosion

Un diseño que me ha enamorado

Aunque Portal está disponible para iPhone y iPad, la versión para Mac es la que más uso porque me parece la más completa. De hecho, cada vez que reproduces un portal, el fondo de pantalla del Mac se transforma en el lugar del que estás reproduciendo su sonido. La imagen es en movimiento y en calidad 8K, por lo que sientes como si estuvieras allí. Eso sí, si prefieres no tenerlo, puedes desactivarlo desde los ajustes dentro de la app.

Portal ya era una aplicación que destacaba por su interfaz, ya que va más allá de lo que ocurre dentro de la app, pero con su reciente actualización para integrar Liquid Glass es mucho mejor. Ahora todo se siente más moderno y renovado, con los detalles del nuevo lenguaje de diseño de Apple en elementos como el botón para retroceder o en el reproductor de la parte inferior. Y todos estos elementos muestran las transparencias características del mismo.

Por último, una de las grandes novedades añadidas a la app recientemente junto al nuevo diseño es una función llamada Circadian Flow, que ayuda a recuperar nuestro ritmo si nos sentimos cansados. Sin duda, una función muy ambiciosa que ha requerido seis años de desarrollo. En definitiva, si quieres una app que te ayude en muchos sentidos, Portal es una de las mejores opciones que puedes descargar.