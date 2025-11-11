La Wikipedia se harta de todo: advierte a las empresas de IA que dejen de robar sus textos

Uno de los grandes problemas de la Inteligencia Artificial (IA) es la creación de contenidos que atentan contra los derechos de autor y la intimidad de las personas, pero los organismos ya están trabajando para controlar este tipo de prácticas. Una buena prueba de ello es que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto la primera multa en Europa por la creación y difusión de un falso desnudo generado mediante IA.

Asimismo, otras plataformas como la Wikipedia tienen que buscar la forma de proteger sus contenidos frente a los bots de IA y parece que la enciclopedia online ya se ha cansado de estos, ya que ha asegurado que sabe que las empresas de IA les roban sus textos y les han advertido que dejen de hacerlo.

La Fundación Wikimedia exhorta a las empresas de IA a que usen el contenido de la Wikipedia "de manera responsable”

Como revela una reciente publicación del medio TechCrunch, ayer mismo la Fundación Wikimedia, la organización que administra la popular enciclopedia colaborativa en línea, publicó un post en su blog oficial en el que les solicita a las empresas de IA que utilicen su contenido "de manera responsable" y que usen su API de pago, Wikimedia Enterprise, en lugar de recurrir a técnicas de scraping para acceder al contenido de la Wikipedia.

En este sentido, la Fundación Wikimedia explicó que este sistema de pago permite a las empresas utilizar el contenido de Wikipedia a gran escala sin saturar sus servidores y, al mismo tiempo, apoyar la misión sin fines de lucro de la organización.

Aunque la Fundación Wikimedia no llega a amenazar a las empresas de IA con sanciones u otro tipo de acciones legales por escrapear sus contenidos, sí que ha dejado claro que ha tomado esta determinación tras comprobar recientemente que algunos bots de IA estaban intentando parecer humanos para evitar ser detectados mientras realizaban scraping de la Wikipedia.

Asimismo, según el organismo que gestiona la Wikipedia, esto se tradujo en un aumento inusual del tráfico durante los meses de mayo y junio, ya que el tráfico proveniente de usuarios humanos durante dicho periodo disminuyó un 8% respecto al año anterior.

Wikipedia aseguró que los desarrolladores de IA generativa deben proporcionar la atribución adecuada, reconociendo así a los editores humanos en su plataforma y advirtió que, si disminuyen las visitas, habrá menos voluntarios contribuyendo y menos donaciones individuales que son las que sostienen este proyecto:

Para que la gente confíe en la información que se comparte en Internet, las plataformas deben dejar claro de dónde proviene la información y aumentar las oportunidades de visitar y participar en esas fuentes. Con menos visitas a Wikipedia, es posible que haya menos voluntarios que desarrollen y enriquezcan el contenido, y menos donantes individuales que apoyen este trabajo.

Eso no quiere decir que la Wikipedia no use la Inteligencia Artificial para mejorar su plataforma, ya que la enciclopedia online anunció a principios de este año una estrategia de IA para ayudar a los editores con tareas repetitivas, automatización de traducciones y herramientas de apoyo, resaltando que esta será utilizada como un complemento y nunca será usada para reemplazar a los colaboradores humanos.