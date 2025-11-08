Ni inglés ni español: este es el idioma que debes usar para que la IA te haga caso de verdad

De todos es sabido que una de las funciones más útiles de la Inteligencia Artificial (IA) es la traducción de textos que están en otro idioma, pero durante los úitimos meses Google ha ido un paso más allá desarrollando una herramienta de IA llamada Little Language Lessons que te ayudará a aprender una nueva lengua.

Pues bien, más allá del uso de la IA para el aprendizaje de idiomas, una de las grandes incógnitas de esta novedosa tecnología es conocer cual es el idioma idóneo para que te haga caso.

Ya no tendrás que especular más, ya que una reciente investigación ha confirmado cual es el mejor idioma para darle órdenes a cualquier IA y curiosamente no es ni el inglés ni el español.

El polaco es el idioma ideal para que la IA te entienda

Como nos confirman desde el medio EuroNews, un grupo de investigadores la Universidad de Maryland (UMD) y Microsoft liderado por Yekyung KimÌ, Jenna RussellÌ, Marzena KarpinskaW y Mohit Iyyer publicó un estudio titulado "One ruler to measure them all: Benchmarking multilingual long-context language models" (Una regla para medirlos a todos: Evaluación comparativa de modelos lingüísticos multilingües de contexto largo).

Para realizar este estudio, este grupo de expertos probó como respondieron varios modelos importantes de IA como ChatGPT, Google Gemini, Qwen, Llama y DeepSeek, a entradas idénticas en 26 idiomas diferentes.

El resultado principal de esta investigación es que, de los 26 idiomas analizados, el polaco es el más eficaz para impulsar la IA y es que mejor comprende la Inteligencia Artificial.

Una vez publicado esta investigación, la Oficina Polaca de Patentes realizó esta declaración a través de la red social Facebook:

Como muestra el análisis, es el más preciso en términos de dar órdenes a la inteligencia artificial. Hasta ahora, el polaco era ampliamente considerado como uno de los idiomas más difíciles de aprender. Resulta que los humanos tienen problemas con ello, pero la IA no.

Curiosamente, el inglés, uno de los idiomas más hablados en el mundo, queda relegado al sexto puesto de este ranking con un 83,9 %, mientras que el español se sitúa en cuarto lugar con un porcentaje de comprensión del la IA del 85 %, tal como explican los autores del estudio:

Nuestro experimento arrojó algunos hallazgos sorprendentes y poco intuitivos. En primer lugar, el inglés no tuvo el mejor desempeño en todos los modelos; de hecho, quedó en sexto lugar entre 26 idiomas cuando se evaluaron textos largos, mientras que el polaco demostró ser el idioma líder.

Un dato bastante interesante de este estudio es que, a pesar de que la cantidad de datos en polaco disponibles para el entrenamiento de IA es mucho menor que la del inglés o el chino, los sistemas de inteligencia artificial demostraron una sólida comprensión del polaco.

De hecho, el chino es uno de los idiomas que peor comprende la IA, ya que ocupa el cuarto lugar por la cola entre los 26 idiomas analizados.