Xiaomi 17: el próximo móvil estrella de Xiaomi cambia de nombre solo unos días antes de su presentación

Xiaomi se saltará la serie 16 para lanzar directamente los nuevos Xiaomi 17. Así, la compañía china busca marcar un punto de inflexión en su catálogo y situar a su próxima gama como rival directo del iPhone 17, que se espera en las mismas fechas.

La estrategia no es solo una cuestión de nombre. Los dispositivos de la nueva serie llegarán con mejoras importantes en pantalla, batería y cámaras, además de una apuesta por diseños más finos y bordes reducidos. Habrá tres versiones distintas: el Xiaomi 17, el Xiaomi 17 Pro y el Xiaomi 17 Pro Max. Sus precios comenzarán en los 4.499 yuanes en China, que son 537 euros al cambio, pero habrá que esperar para ver su precio en España, ya que posiblemente sea notablemente mayor.

Un salto de enumeración para competir contra Apple

El motivo principal de este movimiento estaría en la competencia con Apple. Con el iPhone 17 a la vuelta de la esquina, Xiaomi quiere evitar que su gama alta parezca un escalón por detrás en numeración. Al adoptar el “17”, la marca busca transmitir que se mide de tú a tú con su gran rival, tanto en nombre como en prestaciones.

iPhone 17 Pro. Apple.

No es la primera vez que una empresa tecnológica omite una serie entera, ya que es algo que hasta la propia Microsoft hizo con Windows, la cual pasó de la versión 8 a la 10. Sin embargo, en el caso de Xiaomi supone un giro llamativo, ya que la firma china había mantenido hasta ahora un orden continuado desde la primera generación de sus teléfonos insignia.

Tres modelos diferenciados

Lu Weibing, presidente de Xiaomi, afirma en Weibo, el X chino, que este salto generacional supone un “movimiento histórico”. El ejecutivo destaca que los Xiaomi 17 incorporarán tecnologías muy avanzadas en fotografía y hardware, incluyendo el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite de tercera generación. Asimismo, asegura que, pese a los mayores niveles de calidad, al menos el modelo básico no subirá de precio en su lanzamiento inicial en China.

Declaraciones traducidas del CEO de Xiaomi en Weibo Weibo

La futura familia estará compuesta por tres dispositivos al estilo del iPhone:

Xiaomi 17 : el modelo base, con una pantalla OLED 2K de unas 6,3 pulgadas y un diseño casi sin marcos. Su batería rondará los 7.000 mAh y la cámara frontal alcanzará los 50 megapíxeles.

: el modelo base, con una pantalla OLED 2K de unas 6,3 pulgadas y un diseño casi sin marcos. Su batería rondará los 7.000 mAh y la cámara frontal alcanzará los 50 megapíxeles. Xiaomi 17 Pro : compartirá tamaño de pantalla, pero ofrecerá una configuración de cámara más ambiciosa. Incluirá un sensor principal de 50 MP SmartSens 590, un ultra gran angular de la misma resolución y un teleobjetivo periscópico de 50 MP con funciones de macro. Todo ello acompañado de una batería de 6.300 mAh con carga inalámbrica.

: compartirá tamaño de pantalla, pero ofrecerá una configuración de cámara más ambiciosa. Incluirá un sensor principal de 50 MP SmartSens 590, un ultra gran angular de la misma resolución y un teleobjetivo periscópico de 50 MP con funciones de macro. Todo ello acompañado de una batería de 6.300 mAh con carga inalámbrica. Xiaomi 17 Pro Max : subirá el tamaño del panel hasta las 6,8 pulgadas y la batería a unos 7.500 mAh. Este modelo repetirá la configuración de cámaras del Pro, pero buscará diferenciarse por autonomía y experiencia de visualización.

Con este movimiento, Xiaomi no solo rompe con su propia tradición, sino que también lanza el mensaje de que está dispuesta a desafiar directamente a Apple. Queda por ver si el público percibirá este salto como un acierto estratégico o como una maniobra arriesgada, pero lo cierto es que el debut de la serie Xiaomi 17 marcará un antes y un después en la forma en que la compañía presenta sus productos insignia.