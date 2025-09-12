Xiaomi acaba de lanzar su alternativa al Kindle: lleva Android, 512 GB de memoria y cuesta menos de 200 euros

Xiaomi es un fabricante que cuenta con uno de los catálogos más amplios del mercado, ya que en él podemos encontrar todo tipo de dispositivos desde smartphones y tablets hasta infladores eléctricos compactos como el recién presentado Xiaomi Mijia Portable Inflator Mini.

Pues bien, uno de los pocos productos con los que no contaba el gigante chino en su porfolio es con un lector de libros electrónicos y hablamos en pasasdo porque Xiaomi acaba de lanzar su gran alternativa al Kindle, un ebook que tiene 512 GB de memoria, que llega con Android 14 y que cuesta menos de 200 euros al cambio.

Xiaomi Moaan InkPalm Mini Plus 2: características y especificaciones

Como nos confirman desde el medio GSMArena, recientemente Xiaomi ha presentado en China el nuevo Moaan InkPalm Mini Plus 2, un lector de libros electrónicos que apuesta por un diseño diferente al del clásico Kindle de Amazon, ya que este ebook tiene unas dimensiones más similares a las de un smartphone midiendo 158,9 x 78,6 x 6,9 milímetros. Esto quiere decir que es bastante más estrecho que el mítico Kindle Paperwhite, ya que este mide 180 x 120 x 8,1 milímetros.

Asimismo, el primer ebook de Xiaomi también es más ligero que el popular libro electrónico del gigante de las compras online,ya que tan solo pesa 140 gramos.

El diseño al completo del Xiaomi Moaan InkPalm Mini Plus 2 Propio

Si nos centramos en sus prestaciones, lo primero que debemos destacar del Moaan InkPalm Mini Plus 2 es que está equipado con una pantalla de tinta electrónica de 5,84 pulgadas que está protegida con un vidrio de silicio grabado y que cuenta con una resolución de 1.440 x 720 píxeles, con 32 niveles de temperatura de color y con 256 niveles de escala de grises.

En el interior del Moaan InkPalm Mini Plus 2 encontramos un procesador Rockchip RK3566, una memoria RAM de 6 GB y un almacenamiento interno de 512 GB, una capacidad bastante superior a la de los Kindle que suele ser de unos 32 GB.

En cuanto al resto de especificaciones del primer ebook de Xiaomi, debes saber que el Moaan InkPalm Mini Plus 2 monta una gran batería de 2.250 mAh, dispone de conectividad Wi-Fi 5 Dual Band y Bluetooth 5.1, cuenta con unos altavoces integrados para que también puedas disfrutar de tus audiolibros favoritos y llega con Android 14 como sistema operativo, algo que te permitirá instalar otras apps de terceros para leer libros y escuchar audiolibros.

Xiaomi Moaan InkPalm Mini Plus 2: disponibilidad y precio

El nuevo Xiaomi Moaan InkPalm Mini Plus 2 ya se puede comprar en China a través de la tienda JD.com por un precio de 1.399 yuanes, unos 167 euros al cambio, y las primeras unidades comenzarán a llegar a sus nuevos dueños el próximo 22 de septiembre.

Todavía no sabemos si este libro electrónico de Xiaomi llegará al mercado global, pero de lo que estamos seguros es que pronto lo podremos comprar en tiendas de importación como AliExpress.