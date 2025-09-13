Oferta Smartphone
Un Xiaomi con IP68 y carga de 120 W que rivaliza con gamas altas por la mitad de precio
Pantalla de 1,5K a 120 Hz, cámara de 200 megapíxeles con OIS y carga ultrarrápida. Así es el Redmi Note 14 Pro Plus, un modelo que muchos ya llaman el flagship barato de Xiaomi
Durante años, la serie Redmi Note ha sido sinónimo de móviles equilibrados: pantallas decentes, procesadores suficientes y precios que no asustaban a nadie. Pero es justo decir que cada nueva generación fue dando pasos hacia adelante. Y con el Redmi Note 14 Pro Plus parece que Xiaomi ha dicho basta y ha sacado al mercado un móvil que puede competir con gamas muy superiores a un precio mucho mejor.
Lo interesante no es solo que incorpore una cámara de 200 megapíxeles, carga ultrarrápida de 120 W o una certificación IP68. Lo interesante es que esas características, propias de móviles mucho más caros, hoy aparecen empaquetadas en un dispositivo que podemos comprar por 246 euros gracias a esta oferta de AliExpress. Piensa que este móvil tiene un precio oficial de 479,99 euros, tal y como puedes comprobar en la tienda de Xiaomi, así que la oferta es brutal.
El Redmi Note 14 Pro Plus debería ser mucho más caro
Es justo decir que el Note 14 Pro Plus ha dado un salto en calidad de materiales. Su parte trasera está protegida por Corning Gorilla Glass 7i, tiene el marco metálico y se ve como un móvil robusto y elegante. Además, como te avanzaba más arriba, su certificación IP68 nos garantiza resistencia al agua y al polvo, un detalle que no se suele ver en móviles tan baratos. Con esto, es un móvil que transmite solidez pero manteniendo un diseño refinado y moderno.
Como era de esperar, uno de sus grandes argumentos es su panel. Se trata de un AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución 1,5K y con una tasa de refresco de 120 Hz. A esto hay que sumar un brillo máximo de 3000 nits que, en el día a día, significa que podrás ver cualquier contenido incluso bajo el sol de mediodía. Su soporte para Dolby Vision y HDR10+ mejora la experiencia visual e incluso consigue reducir la fatiga ocular en sesiones largas de uso.
El Redmi Note 14 Pro Plus integra un Snapdragon 7s Gen 3, un chip que ofrece potencia suficiente para mover con fluidez desde la multitarea hasta juegos algo exigentes. En esta versión, viene acompañado de 8 GB de RAM y de 256 GB de almacenamiento interno. Y, para este dispositivo, Xiaomi ha incorporado una cámara de vapor de refrigeración líquida, lo que le ayuda a mantener las temperaturas bajo control.
También te avanzaba antes que su sensor principal es un Samsung de 200 megapíxeles. Como podrás imaginar, es una cámara que te permitirá capturar fotos con un nivel de detalle sobresaliente. Junto a él hay un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de 2 que, aunque más modestos, son suficientes para completar la experiencia. Su cámara frontal es de 20 megapíxeles, para permitirte buenos selfies y videollamadas nítidas.
La batería de 5110 mAh nos asegura más de un día de uso intensivo, pudiendo alcanzar los dos días con un uso más moderado. Pero lo más llamativo es su carga rápida de 120 W, capaz de llenar la batería al 100% en apenas media hora. Este tipo de carga cambia la relación que tienes con tu móvil, porque ya no piensas en cargarlo por la noche, sabes que en lo que tardas en tomarte el café, estará listo para acompañarte durante todo el día.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
