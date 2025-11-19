Xiaomi lanza en España una barra de sonido con subwoofer inalámbrico y sonido Dolby Audio por menos de 170 euros

Debido a la gran cantidad y variedad de dispositivos que podemos encontrar dentro del catálogo de Xiaomi, hay ciertos productos que son desconocidos para la gran mayoría de usuarios. Unos de ellos son, sin lugar a dudas, sus barras de sonido, pero muy pronto dejarán de serlo, ya que ahora el gigante chino acaba de traer a España una de las mejores barras de sonido de su porfolio en relación calidad-precio.

Se trata de la Xiaomi Soundbar Pro 2.1, una barra de sonido que destaca por contar con un subwoofer inalámbrico y con calidad de sonido Dolby Audio y que llega a nuestro país por menos de 170 euros.

Xiaomi Soundbar Pro 2.1: características y especificaciones

La compañía pekinesa acaba de lanzar en España la Xiaomi Soundbar Pro 2.1, una barra de sonido que no escatima en prestaciones, puesto que nos ofrece una potencia de 300 W con una configuración estéreo 2.1 que promete una experiencia sonora cinematográfica e inmersiva.

Este conjunto de audio está formado por una barra de sonido con dos altavoces de rango completo y por un subwoofer inalámbrico de 6,5 pulgadas con una enorme cavidad de sonido que tiene una potencia máxima de 180 W.

Las principales características de la Xiaomi Soundbar Pro 2.1

Además, la Xiaomi Soundbar Pro 2.1 incorpora un decodificador de audio avanzado que integra las tecnologías DTS Virtual:X y Dolby Audio, gracias a las cuales vas a poder tener un sonido envolvente en tu salón similar al del cine y que pone a tu disposición diferentes modos de sonido: estándar, música, DTS Virtual:X, película, juego y noticias.

Tampoco se queda corta en conectividad esta barra de sonido de Xiaomi, ya que está equipada con un puerto HDMI, un puerto óptico y otro coaxial y cuenta con conectividad Bluetooth y con una función de emparejamiento rápido usando NFC.

Asimismo, la Xiaomi Soundbar Pro 2.1 viene con un mando a distancia multidireccional por infrarrojos que te permite tanto seleccionar el canal de entrada de la señal como escoger el modo de audio ideal para cada momento.

Xiaomi Soundbar Pro 2.1: disponibilidad y precio

La Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ya está disponible para su compra en España a través de la tienda online oficial del fabricante por un precio de 169,99 euros, un coste realmente competitivo para una barra de sonido con unas prestaciones realmente equilibradas.

Además, si te registras por primera vez en la web de Xiaomi recibirás un cupón de descuento de 10 euros que podrás usar para comprar esta barra de sonido o en cualquier otro pedido que llegue a los 100 euros.