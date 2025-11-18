Xiaomi quiere romper el mercado: su nueva lavadora-secadora ya está en España y cuesta menos de lo que imaginas

Xiaomi sigue ampliando su catálogo de dispositivos inteligentes para el hogar con nuevos productos que te facilitan tu día a día. Así, si hace una semana el gigante chino traía a España su freidora de aire más avanzada hasta la fecha, una Xiaomi Air Fryer 6.5L que tiene una potencia de 1.700 W y que cuesta menos de 90 euros, ahora la compañía pekinesa acaba de lanzar en nuestro país su primera lavadora-secadora, una Mijia Front Load Washer Dryer Pro que destaca por contar con una capacidad de 9 kilos, con una gran cantidad de funciones inteligentes que puedes controlar desde el smartphone y con un precio que se sitúa por debajo de marcas más tradicionales de electrodomésticos como Bosch o Whirlpool: menos de 600 euros.

Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 kg: toda la información

Lo primero que nos llama la atención de la nueva Mijia Front Load Washer Dryer Pro es su diseño, ya que apuesta por una estética con tonalidades blancas y negras y una pantalla táctil externa que le dan un aspecto realmente premium. De hecho, esta lavadora-secadora de Xiaomi ha ganado el iF Design Award alemán 2024, un prestigioso premio de diseño industrial.

A nivel de dimensiones, esta lavadora-secadora tiene 57 centímetros de fondo, lo que la hace perfecta para colocarla en una cocina, un baño o una terraza sin tener problemas de espacio.

Si nos metemos de lleno en sus prestaciones, esta lavadora-secadora cuenta con una capacidad, tanto para lavar como para secar, de 9 kilos, más que suficiente para realizar la colada de una familia de 4 miembros, está equipada con un motor Direct Drive que no incorpora correas ni poleas, algo que reduce las vibraciones y que aumenta su durabilidad e incorpora la tecnología Power Wash, la cual se encarga de darle más fuerza al centrifugado para mejorar el proceso de lavado y escurrido, algo que se nota sobre todo en manchas que se resisten y en ropa muy pesada.

Las principales características de la Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 kg Propio

Asimismo, la Mijia Front Load Washer Dryer Pro también integra un práctico sistema de dosificación automático que calcula automáticamente cuanto detergente y suavizante se necesita para cada lavado en función del peso de la ropa y del tejido de la misma, algo que esta lavadora-secadora detecta gracias a sus sensores. En este sentido, Xiaomi asegura que basta con rellenar los depósitos de detergente y suavizante una vez al mes.

Además, también equipa un tambor grande que reparte mejor la ropa para que salga menos arrugada al secarla y dispone de un modo de vapor mata el 99,99% de las bacterias, según las pruebas que se han realizado siguiendo la normativa IEC.

Por supuesto, esta lavadora-secadora de Xiaomi cuenta con diferentes modos de lavado. Así, además de un modo estándar con el que vas a poder lavar y secar 3 kilos de ropa en apenas unos 180 minutos, la Mijia Front Load Washer Dryer Pro también dispone de un programa inteligente llamado Smart Infusion que tarda tan solo 36 minutos, consumiendo un 33 % menos de agua y un 40 % menos de electricidad y de un modo ultrarrápido de 12 minutos para coladas con poca ropa.

La eficiencia energética es otro de los aspectos clave de la Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 kg Propio

Otro de los puntos fuertes de la Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer Pro es su eficiencia energética, puesto que, según las pruebas de TÜV SÜD, esta lavadora-secadora gasta un 25% menos que lo mínimo exigido por la normativa europea para clase A, algo que se traduce en un ahorro real en la factura de la luz.

Igual que el resto de dispositivos inteligentes de la firma china, la Mijia Front Load Washer Dryer Pro se puede controlar de manera remota usando tanto la app Xiaomi Home como asistentes de voz como Alexa o Google Assistant. Por ejemplo, desde la aplicación Xiaomi Home vas a poder programar lavados y comprobar el consumo de electricidad en tiempo real.

Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 kg: disponibilidad y precio

La nueva Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 kg ya está disponible para su compra a través de la tienda online de la marca por tan solo 579 euros, un precio realmente competitivo si lo comparamos con modelos similares de otros fabricantes como LG, Samsung o Miele.