Xiaomi quiere conquistar tu casa con un aspirador escoba que tiene unas prestaciones 'top' y que cuesta menos de 45 euros al cambio

Xiaomi ya se ha convertido en uno de los grandes fabricantes de smartphones a nivel mundial y ahora también se ha propuesto conquistar nuestros hogares con dispositivos que destacan por su gran relación calidad-precio. Una buena prueba de ello es que el gigante chino no para de renovar su catálogo de robots de limpieza con nuevos productos que mejoran lo que hay en el mercado, no solo en prestaciones sino también en costes.

Así, si hace unos meses lanzó al mercado el Xiaomi Robot Vacuum H40, un nuevo robot aspirador que es ideal para casas con mascotas, ahora la marca pekinesa acaba de lanzar en China el Xiaomi Mijia Lightweight Vacuum Cleaner, un aspirador tipo escoba sin cables que cuenta con unas características realmente avanzadas dentro del segmento y que llega al mercado con un precio que no te vas a creer: menos de 45 euros al cambio.

Xiaomi Mijia Lightweight Vacuum Cleaner: toda la información

Como nos confirman desde el medio chino IT Home, Xiaomi acaba de lanzar en su país natal el Xiaomi Mijia Lightweight Vacuum Cleaner, un aspirador escoba sin cables que podrás manejar con una mano y que te permitirá limpiar toda la casa sin apenas esfuerzo, gracias a un peso de tan solo 860 gramos.

A pesar de su ligereza, este nuevo aspirador tipo escoba de Xiaomi no escatima en potencia, puesto que cuenta en su interior con un motor que tiene una velocidad de 110.000 rpm y que proporciona una potencia de succión máxima de 22.000 Pa, más que suficiente para eliminar la suciedad y el polvo acumulado en el suelo de tu casa.

El poster del lanzamiento de la Xiaomi Mijia Lightweight Vacuum Cleaner Propio

Pero eso no es todo, ya que el nuevo Xiaomi Mijia Lightweight Vacuum Cleaner también está equipado con un sistema de filtración de 5 etapas y con un depósito de polvo transparente que tiene una capacidad de 200 ml, los cuales garantizan que las partículas de polvo no se escapen de la aspiradora y que puedas recoger darle una pasada a tu casa sin tener que vaciar el depósito.

A nivel de autonomía, esta aspiradora vertical sin cables promete hasta 40 minutos de uso en el modo estándar y hasta 10 minutos de limpieza con la potencia de succión al máximo y su batería se recarga a través de un puerto USB-C. Además, para que puedas aspirar todos los rincones de la casa, la Xiaomi Mijia Lightweight Vacuum Cleaner incluye dos tipos de cabezales de cepillo diferentes.

Xiaomi Mijia Lightweight Vacuum Cleaner: disponibilidad y precio

La nueva Xiaomi Mijia Lightweight Vacuum Cleaner saldrá a la venta en China el próximo 8 de diciembre por un precio oficial de 359 yuanes, unos 43 euros al cambio y esperamos que este completo aspirador escoba sin cables no tarde demasiado en llegar al mercado global, ya que podría ser uno de los regalos estrella de estas Navidades.