Xiaomi 17 Ultra: nuevos detalles filtrados del sistema fotográfico del próximo flagship premium de la marca

Una vez que ya ha presentado en China los Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max, los cuales deberían aterrizar en Europa en febrero de 2026, el gigante chino centra ahora sus esfuerzos en ultimar los detalles del lanzamiento de su nuevo buque insignia dentro de la gama alta premium, un Xiaomi 17 Ultra del cual se han revelado, recientemente, nuevos detalles de su potente sistema fotográfico.

El Xiaomi 17 Ultra apostará por una cámara teleobjetivo tipo periscopio de 200 MP

Hace un par de días, el conocido filtrador Kacper Skrzypek publicó un post en X, la red social conocida anteriormente como Twitter, en el que compartió las primeras imágenes reales del kit fotográfico del nuevo Xiaomi 17 UItra en sus acabados blanco y negro.

Tal como puedes apreciar en las citadas imágenes, las cuales te dejamos bajo estas líneas, el nuevo Xiaomi 17 Ultra apostará por un gran módulo circular con tres cámaras y no con cuatro sensores fotográficos como se había rumoreado inicialmente.

El kit fotográfico del Xiaomi 17 Ultra en sus tonalidades blanca y negra Propio

Esto es debido a que el Xiaomi 17 Ultra contará con una innovadora configuración de cámaras cuyo nombre en clave es "Nezha" en la que el gran protagonista será un enorme sensor teleobjetivo tipo periscopio Samsung ISOCELL S5KHPE de 200 megapíxeles que promete ofrecer un zoom muy superior al de su antecesor, el Xiaomi 15 Ultra.

Junto a esta nueva cámara teleobjetivo, encontraremos dos sensores de 50 megapíxeles, un sensor principal Omnivison OVX10500U y un sensor ultra gran angular con unos ángulos de visión realmente amplios.

En cuanto al resto de prestaciones del Xiaomi 17 Ultra, todo parece indicar que estará equipado con el nuevo y potente Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 y que llegará con HyperOS 3 como sistema operativo, una capa de personalización renovada tanto en diseño como en funciones de IA que, además, estrenará un nuevo procesado de imágenes que te permitirá sacarle todo el partido a las cuatro cámaras del nuevo flagship premium de Xiaomi.