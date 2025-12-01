Xiaomi
Xiaomi confirma oficialmente el calendario de actualizaciones a HyperOS 3 para todos sus móviles y tablets
El despliegue de HyperOS 3 en los smartphones y tabletas de Xiaomi, REDMI y POCO empezó en octubre de 2025 y se extenderá hasta marzo del 2026
Aunque todos estábamos pendientes del lanzamiento de los nuevos flagships baratos de Xiaomi, unos POCO F8 Pro y POCO F8 Ultra que han superado todas las expectativas, el gigante chino también aprovechó la semana pasada para publicar el calendario oficial de actualizaciones a HyperOS 3 para todos sus dispositivos: teléfonos, tablets y wearables.
Debes saber que la mayoría de estos dispositivos van a recibir la versión de HyperOS 3 con Android 16, pero, como ya te adelantamos recientemente, hay un pequeño número de ellos que se van a actualizar con una variante basada en Android 15.
Estos son los móviles, tablets y wearables de Xiaomi que van a recibir HyperOS 3 de aquí hasta marzo del año que viene
Tal como puedes comprobar en la web de HyperOS 3 para el mercado global lanzada por Xiaomi recientemente, hay algunos móviles, tablets y wearables de Xiaomi, Redmi y POCO en los cuales ya se ha empezado a desplegar este nuevo sistema operativo, otros lo recibirán a lo largo de este mes de diciembre y los restantes se actualizarán durante el primer trimestre del 2026.
Sin más dilación, te pasamos a detallar el calendario de actualizaciones de HyperOS 3 global ordenado por fecha de lanzamiento y por tipo de dispositivo:
Entre octubre de 2025 y noviembre de 2025
Smartphones
Xiaomi 15
Xiaomi Ultra
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi MIX Flip
REDMI Note 14
REDMI Note 14 Pro
REDMI Note 14 Pro 5G
REDMI Note 14 Pro+ 5G
POCO F7
POCO F7 Pro
POCO F7 Ultra
POCO X7
POCO X7 Pro
POCO X7 Pro Iron Man Edition
Tablets
Xiaomi Pad 7
Xiaomi Pad 7 Pro
Xiaomi Pad Mini
Wearables
Xiaomi Watch S4 41mm
Xiaomi Smart Band 10
Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition
Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition
Entre noviembre de 2025 y diciembre de 2025
Móviles
Xiaomi 14
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14T
Xiaomi 14T Pro
REDMI 13
REDMI 13x
REDMI 14C
REDMI 15
REDMI Note 13 Pro
POCO C75
POCO M6
POCO M6 Pro
POCO M7
POCO F6
POCO F6 Pro
POCO X6 Pro
Tabletas
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
REDMI Pad 2
REDMI Pad 2 4G
REDMI Pad 2 Pro
REDMI Pad 2 Pro 5G
Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026
Smartphones
Xiaomi 13
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 13T
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13 Lite
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12T Pro
REDMI 15C
REDMI 15C 5G
REDMI 15 5G
REDMI Note 14 5G
REDMI Note 14S
REDMI Note 13 Pro 5G
REDMI Note 13 Pro+ 5G
REDMI Note 13 5G
POCO C85
POCO M7 Pro 5G
POCO F5
POCO F5 Pro
POCO X6
Tablets
REDMI Pad Pro
REDMI Pad Pro 5G
REDMI Pad SE 8.7
REDMI Pad SE 8.7 4G
POCO Pad
Como ya sabrás, HyperOS 3 es una capa de personalización totalmente renovada para los dispositivos de Xiaomi y si nos centramos en los terminales del gigante chino este nuevo firmware destaca por incluir varias funciones nuevas que valen mucho la pena como, por ejemplo,la "Hyper Island", la alternativa de Xiaomi a la Dynamic Island de los iPhone así como herramientas de escritura y widgets inteligentes, reconocimiento de pantalla, optimización del sistema, carga de aplicaciones casi instantánea y mejoras en la conexión con dispositivos de Apple, entre otras opciones.
