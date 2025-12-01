Acceso

Xiaomi confirma oficialmente el calendario de actualizaciones a HyperOS 3 para todos sus móviles y tablets

El despliegue de HyperOS 3 en los smartphones y tabletas de Xiaomi, REDMI y POCO empezó en octubre de 2025 y se extenderá hasta marzo del 2026

La parte trasera del POCO F8 Ultra en su acabado de color azulChristian ColladoDifoosion
Aunque todos estábamos pendientes del lanzamiento de los nuevos flagships baratos de Xiaomi, unos POCO F8 Pro y POCO F8 Ultra que han superado todas las expectativas, el gigante chino también aprovechó la semana pasada para publicar el calendario oficial de actualizaciones a HyperOS 3 para todos sus dispositivos: teléfonos, tablets y wearables.

Debes saber que la mayoría de estos dispositivos van a recibir la versión de HyperOS 3 con Android 16, pero, como ya te adelantamos recientemente, hay un pequeño número de ellos que se van a actualizar con una variante basada en Android 15.

Estos son los móviles, tablets y wearables de Xiaomi que van a recibir HyperOS 3 de aquí hasta marzo del año que viene

Tal como puedes comprobar en la web de HyperOS 3 para el mercado global lanzada por Xiaomi recientemente, hay algunos móviles, tablets y wearables de Xiaomi, Redmi y POCO en los cuales ya se ha empezado a desplegar este nuevo sistema operativo, otros lo recibirán a lo largo de este mes de diciembre y los restantes se actualizarán durante el primer trimestre del 2026.

Sin más dilación, te pasamos a detallar el calendario de actualizaciones de HyperOS 3 global ordenado por fecha de lanzamiento y por tipo de dispositivo:

Entre octubre de 2025 y noviembre de 2025

Smartphones

  • Xiaomi 15

  • Xiaomi Ultra

  • Xiaomi 15T

  • Xiaomi 15T Pro

  • Xiaomi MIX Flip

  • REDMI Note 14

  • REDMI Note 14 Pro

  • REDMI Note 14 Pro 5G

  • REDMI Note 14 Pro+ 5G

  • POCO F7

  • POCO F7 Pro

  • POCO F7 Ultra

  • POCO X7

  • POCO X7 Pro

  • POCO X7 Pro Iron Man Edition

Tablets

  • Xiaomi Pad 7

  • Xiaomi Pad 7 Pro

  • Xiaomi Pad Mini

Wearables

  • Xiaomi Watch S4 41mm

  • Xiaomi Smart Band 10

  • Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

  • Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition

Entre noviembre de 2025 y diciembre de 2025

Móviles

  • Xiaomi 14

  • Xiaomi 14 Ultra

  • Xiaomi 14T

  • Xiaomi 14T Pro

  • REDMI 13

  • REDMI 13x

  • REDMI 14C

  • REDMI 15

  • REDMI Note 13 Pro

  • POCO C75

  • POCO M6

  • POCO M6 Pro

  • POCO M7

  • POCO F6

  • POCO F6 Pro

  • POCO X6 Pro

Tabletas

  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

  • REDMI Pad 2

  • REDMI Pad 2 4G

  • REDMI Pad 2 Pro

  • REDMI Pad 2 Pro 5G

Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026

Smartphones

  • Xiaomi 13

  • Xiaomi 13 Pro

  • Xiaomi 13 Ultra

  • Xiaomi 13T

  • Xiaomi 13T Pro

  • Xiaomi 13 Lite

  • Xiaomi 12

  • Xiaomi 12 Pro

  • Xiaomi 12T Pro

  • REDMI 15C

  • REDMI 15C 5G

  • REDMI 15 5G

  • REDMI Note 14 5G

  • REDMI Note 14S

  • REDMI Note 13 Pro 5G

  • REDMI Note 13 Pro+ 5G

  • REDMI Note 13 5G

  • POCO C85

  • POCO M7 Pro 5G

  • POCO F5

  • POCO F5 Pro

  • POCO X6

Tablets

  • REDMI Pad Pro

  • REDMI Pad Pro 5G

  • REDMI Pad SE 8.7

  • REDMI Pad SE 8.7 4G

  • POCO Pad

Como ya sabrás, HyperOS 3 es una capa de personalización totalmente renovada para los dispositivos de Xiaomi y si nos centramos en los terminales del gigante chino este nuevo firmware destaca por incluir varias funciones nuevas que valen mucho la pena como, por ejemplo,la "Hyper Island", la alternativa de Xiaomi a la Dynamic Island de los iPhone así como herramientas de escritura y widgets inteligentes, reconocimiento de pantalla, optimización del sistema, carga de aplicaciones casi instantánea y mejoras en la conexión con dispositivos de Apple, entre otras opciones.

