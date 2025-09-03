Si tienes mascotas, vas a querer comprar el nuevo robot aspirador de Xiaomi

Como podemos leer en el medio especializado XIAOMI ADICTOS, el gigante chino acaba de actualizar su catálogo de robots aspiradores inteligentes en España con el lanzamiento del Xiaomi Robot Vacuum H40, un dispositivo que promete convertirse en el aliado perfecto para todos aquellos que convivimos con mascotas.

Así, este nuevo robot aspirador cuenta con un sistema avanzado antienredos, con una potencia de succión de 10.000 Pa y con una base de autovaciado de gran capacidad y llega al mercado español por menos de 250 euros.

Xiaomi Robot Vacuum H40, toda la información

El nuevo Xiaomi Robot Vacuum H40 destaca por contar con una potencia de succión de 10.000 Pa, gracias a la cual va a poder aspirar eficazmente polvo, migas, arena para gatos y, sobre todo, los pelos de las mascotas e incorpora un innovador sistema antienredos multidimensional que está formado por un cepillo principal en forma de V y por un cepillo lateral optimizado y que reduce al mínimo las obstrucciones provocadas por el pelo largo o las fibras textiles.

Pero este robot inteligente de Xiaomi también es capaz de aspirar y fregar al mismo tiempo, gracias a que cuenta con un depósito de agua interno que dispone de tres niveles ajustables que te permiten adaptar la humedad según el tipo de suelo y el nivel de suciedad, los cuales se pueden gestionar directamente desde la app Xiaomi Home.

Las principales características del nuevo Xiaomi Robot Vacuum H40 Xiaomi

Asimismo, el nuevo Xiaomi Robot Vacuum H40 está equipado con un sistema de navegación LDS de última generación, que es capaz de crear mapas 3D de tu casa, establecer zonas de limpieza personalizadas y muros virtuales y programar limpiezas por habitación y es compatible con asistentes personales como Alexa o Google Assistant, así que podrás controlarlo directamente usando tu voz.

Si nos centramos en su sistema de limpieza y en su autonomía, debes saber que este nuevo robot aspirador de la familia Vacuum incluye una base de autovaciado con una bolsa de 4 litros que puede almacenar toda la suciedad recogida durante aproximadamente unos 90 días y monta una batería de 5.200 mAh que promete hasta 180 minutos de uso continuo en el modo estándar, más que suficiente para limpiar una casa grande en una sola pasada.

Xiaomi Robot Vacuum H40: disponibilidad y precio

El nuevo Xiaomi Robot Vacuum H40 ya se puede comprar en España a través de la tienda oficial de la marca por un precio de lanzamiento de 249,99 euros. Una vez terminada dicha promoción, este robot aspirador volverá a su precio oficial que es de 299,99 euros.